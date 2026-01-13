Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

El Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y la Policía Nacional desarticuló a la banda criminal Centurión, dedicada a la minería ilegal armada y la apropiación violenta de bocaminas en la zona.

La intervención se ejecutó alrededor de las 00:15 horas en la bocamina Choloque, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, tras un trabajo de inteligencia que permitió irrumpir con precisión en el punto donde operaba la organización. Como resultado hay 14 hombres detenidos, presuntamente vinculados a la red delictiva.

TE RECOMENDAMOS M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

En el lugar se incautó cuatro fusiles, tres pistolas, ocho cacerinas, municiones, seis sacos cargados con dinamita y cien metros de mecha blanca.

Durante la intervención se hallaron pintas con nombres de bandas criminales como Nueva Alianza, La Jauría y Los Pulpos, indicios de que estos remanentes criminales siguen disputando el control territorial en Pataz.

El jefe del Comando Conjunto, General EP César Briceño Valdivia, señaló que este operativo es una muestra del compromiso del Estado con la seguridad y la lucha frontal contra la minería ilegal. Recordó que la bocamina “Choloque” ya había sido intervenida antes.