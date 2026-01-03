HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a conductor de la empresa Nazareno cuando cumplía su ruta en Lurigancho-Chosica

Miembros de la Policía Nacional y Serenazgo del distrito trasladaron el cuerpo de la víctima al centro médico más cercano.

Presuntos sicarios acribillaron al chofer de la empresa Nazareno en Lurigancho-Chosica
Presuntos sicarios acribillaron al chofer de la empresa Nazareno en Lurigancho-Chosica | Composición LR | RGNoticias

Presuntos sicarios acribillaron a un conductor de la empresa de transporte Nazareno S.A. cuando cumplía su ruta en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, este sábado 3 de enero. Según la información proporcionada por testigos, los implicados dispararon en al menos cinco ocasiones contra la víctima, quien fue trasladado a un centro médico cercano por los serenazgos del distrito.

Tras el ataque, los hampones huyeron con rumbo desconocido. Los efectivos policiales llegaron al lugar para acordonar la zona del crimen, donde encontraron hasta cinco casquillos de bala. Testigos indicaron que el asesinato habría sido premeditado.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Nota en desarrollo

