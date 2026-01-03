Balean a conductor de la empresa Nazareno cuando cumplía su ruta en Lurigancho-Chosica
Miembros de la Policía Nacional y Serenazgo del distrito trasladaron el cuerpo de la víctima al centro médico más cercano.
- Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos
- Sorteo de la Kábala en vivo hoy 3 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Presuntos sicarios acribillaron a un conductor de la empresa de transporte Nazareno S.A. cuando cumplía su ruta en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, este sábado 3 de enero. Según la información proporcionada por testigos, los implicados dispararon en al menos cinco ocasiones contra la víctima, quien fue trasladado a un centro médico cercano por los serenazgos del distrito.
Tras el ataque, los hampones huyeron con rumbo desconocido. Los efectivos policiales llegaron al lugar para acordonar la zona del crimen, donde encontraron hasta cinco casquillos de bala. Testigos indicaron que el asesinato habría sido premeditado.
TE RECOMENDAMOS
MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Nota en desarrollo