Sociedad

Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

En mercados y hospitales, el agua se ha filtrado al interior de los establecimientos. Mientras tanto, el COER La Libertad confirmó que las lluvias continuarán en los próximos días.

Vecinos de Trujillo alertan sobre el mal estado de las calles tras intensas lluvias, mientras el COER confirma que las precipitaciones continuarán en los próximos días.
Vecinos de Trujillo alertan sobre el mal estado de las calles tras intensas lluvias, mientras el COER confirma que las precipitaciones continuarán en los próximos días. | Foto: difusión | Foto: difusión

Vecinos de Trujillo, en La Libertad, han alertado a través de redes sociales sobre el estado en el que se encuentran las calles de la conocida “Ciudad de la Eterna Primavera” tras las intensas lluvias advertidas por el Senamhi. Mientras tanto, el COER de la región, a través de la Nota Informativa, ha confirmado que las lluvias continuarán en los próximos días.

Asimismo, La República pudo conocer la situación en mercados como La Hermelinda y en zonas como la urbanización Chicago, cerca del mercado Mayorista, así como en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), en la avenida Jesús de Nazareth, donde se registra agua empozada en las avenidas.

Avenida Jesús de Nazareth, en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Avenida Jesús de Nazareth, en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Ciudadanos exigen respuesta y acciones concretas

Por su parte, los ciudadanos de la zona cuestionan el colapso de los desagües, que no lograron contener los caudales, por lo que exigen la presencia de las autoridades locales para atender esta situación. "Se dedicaron más a promover eventos de cumbia en vez de planificar drenajes fluviales", se lee en algunos comentarios expuestos vía X.

Este 10 de enero, el presidente del Congreso, José Jerí, llegó al coliseo Gran Chimú, donde —según informó la prensa oficial— cumplirá una agenda de actividades. Hasta el momento, el excongresista y miembro de Somos Perú no ha brindado declaraciones sobre esta nueva problemática que aqueja a los trujillanos.

Hospital de Belén sufrió filtraciones de agua tras intensas lluvias

En tanto, se conoció que el Hospital Belén, ubicado en el jirón Bolívar, sufrió filtraciones de agua en sus instalaciones. En las imágenes difundidas se observan baldes y pisos mojados debido a la acumulación de las precipitaciones.

Desde la gerencia general del centro de salud, Roger Ruiz, declaró para los medios que el incidente fue provocado por la mala instalación de una canaleta en la sala quirúrgica del establecimiento. “Solo ha sido en esa sala. No tenemos información de que haya ocurrido en otras áreas”, precisó.

Además, exhortó al presidente a visitar la quebrada San Idelfonso con el fin de que su presencia exhorte a las autoridades a culminar los procesos de canalización cerca del río Moche. Obra fundamental para encauzar las aguas del recurso hídrico.

“Ha estado abandonada por falta de presupuesto. El trabajo ha quedado inconcluso. No tenemos que ir donde está lo bonito, sino donde el Estado es más necesario”, señaló.

Por su parte, el Gobierno Regional de la región ha confirmado vía Facebook que se viene realizando el monitoreo constante de las quebradas a través de la Subgerencia de Defensa Civil.

¿Cuál es el pronóstico del clima para la región La Libertad y la ciudad de Trujillo?

El Centro de Monitoreo Climatológico del Norte (MCN) informó que se espera una disminución de las lluvias en Trujillo en las próximas horas del día. No obstante, en el último mapa climático se observa una tendencia de lluvias en la sierra de la región, especialmente en la provincia de Sánchez Carrión.

De igual forma, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) indicó la posibilidad de lluvias moderadas para hoy 10 de enero, según el último reporte meteorológico emitido a las 10:00 p. m. En dicho informe, para Trujillo se prevé una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 20 °C.

