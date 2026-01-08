Empresarios en Loreto exigen entrega de S/22 millones de ProCompite tras casi dos años de espera

Empresarios denuncian que a la fecha no se ha concretado la transferencia de bienes de capital. Foto: Yazmín Araujo, La República

Empresarios de la región Loreto agrupados en la Asociación de Ganadores del Programa de Compensaciones para la Competitividad (ProCompite) 2024 denunciaron que, a casi dos años de haber sido seleccionados como beneficiarios, aún no reciben la transferencia de bienes de capital que supera los 22 millones de soles.

Este presupuesto les permitiría ejecutar sus planes de negocio y sus cadenas productivas. Según los denunciantes, la demora en la entrega de recursos, para cerca de 95 empresarios ganadores está paralizando el desarrollo de proyectos.

José Luis Núñez, vocero de la agrupación empresarial, afirmó para este medio que pese a haber cumplido con todos los requisitos y la aprobación de sus planes por parte del Gobierno Regional de Loreto, no se ha concretado la transferencia de bienes de capital diversos, como maquinaria agroindustrial y vehículos, que servirán para la operatividad de sus iniciativas productivas.

“Hemos solicitado repetidamente una audiencia con el gobernador regional para que se acelere la transferencia de los recursos ProCompite y podamos implementar nuestros proyectos”, declaró Núñez para el diario La República.

Los empresarios denunciantes cuestionaron que el retraso, que en algunos casos supera los 20 meses desde la transferencia de los fondos, lo que evidenciaría una falta de voluntad política y de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

ProCompite, es un programa, una estrategia nacional para cofinanciar propuestas de agentes económicos organizados, que fue lanzado en la región con una asignación de más de 38 millones de soles para 2024 con miras a fortalecer negocios locales y mejorar cadenas productivas en sectores clave como agricultura, agroindustria, pesca y servicios.

Se conoció que la falta de respuesta clara por parte del GoreL ha implicado segundas evaluaciones de sus propuestas y ajustes presupuestales. José Nuñez, dió a conocer que solo 10 millones de soles.

Los denunciantes exigieron transparencia en el manejo de los fondos y una investigación inmediata para aclarar posibles irregularidades en la gestión de ProCompite.