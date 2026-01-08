HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Sociedad

Empresarios en Loreto exigen entrega de S/22 millones de ProCompite tras casi dos años de espera

Ganadores del programa 2024 denuncian dilación en la transferencia de bienes de capital y piden al GoreL acelerar desembolsos para dinamizar la economía regional.

Empresarios denuncian que a la fecha no se ha concretado la transferencia de bienes de capital. Foto: Yazmín Araujo, La República
Empresarios denuncian que a la fecha no se ha concretado la transferencia de bienes de capital. Foto: Yazmín Araujo, La República

Empresarios de la región Loreto agrupados en la Asociación de Ganadores del Programa de Compensaciones para la Competitividad (ProCompite) 2024 denunciaron que, a casi dos años de haber sido seleccionados como beneficiarios, aún no reciben la transferencia de bienes de capital que supera los 22 millones de soles.

Este presupuesto les permitiría ejecutar sus planes de negocio y sus cadenas productivas. Según los denunciantes, la demora en la entrega de recursos, para cerca de 95 empresarios ganadores está paralizando el desarrollo de proyectos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

José Luis Núñez, vocero de la agrupación empresarial, afirmó para este medio que pese a haber cumplido con todos los requisitos y la aprobación de sus planes por parte del Gobierno Regional de Loreto, no se ha concretado la transferencia de bienes de capital diversos, como maquinaria agroindustrial y vehículos, que servirán para la operatividad de sus iniciativas productivas.

“Hemos solicitado repetidamente una audiencia con el gobernador regional para que se acelere la transferencia de los recursos ProCompite y podamos implementar nuestros proyectos”, declaró Núñez para el diario La República.

PUEDES VER: Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

lr.pe

Los empresarios denunciantes cuestionaron que el retraso, que en algunos casos supera los 20 meses desde la transferencia de los fondos, lo que evidenciaría una falta de voluntad política y de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

ProCompite, es un programa, una estrategia nacional para cofinanciar propuestas de agentes económicos organizados, que fue lanzado en la región con una asignación de más de 38 millones de soles para 2024 con miras a fortalecer negocios locales y mejorar cadenas productivas en sectores clave como agricultura, agroindustria, pesca y servicios.

Se conoció que la falta de respuesta clara por parte del GoreL ha implicado segundas evaluaciones de sus propuestas y ajustes presupuestales. José Nuñez, dió a conocer que solo 10 millones de soles. 

Los denunciantes exigieron transparencia en el manejo de los fondos y una investigación inmediata para aclarar posibles irregularidades en la gestión de ProCompite.

Notas relacionadas
Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

LEER MÁS
Joven militar salió de su base para celebrar Navidad en Loreto, pero es encontrado sin vida en frontera entre Brasil y Colombia

Joven militar salió de su base para celebrar Navidad en Loreto, pero es encontrado sin vida en frontera entre Brasil y Colombia

LEER MÁS
Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto en su domicilio: familia presume que sería un asesinato

Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto en su domicilio: familia presume que sería un asesinato

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025