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Política

"No queremos a nadie de derecha": comunidades Quechuas y Amararás anuncian incidencia política

Dirigentes establecieron que no apoyarán a ningún candidato presidencial, ya que aseguraron que las propuestas presentadas en las elecciones 2026 están "partidarizadas".

Presidente del Consejo de Autoridades Originarias indicó que les hubiera gustado apoyar a un partido que reivindique a Puno.
Presidente del Consejo de Autoridades Originarias indicó que les hubiera gustado apoyar a un partido que reivindique a Puno.

El consejo de autoridades originarias de Puno, que agrupa a tenientes gobernadores y presidentes de comunidades quechuas y aymaras, sentó posición con relación a las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril.

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Decidieron que no apoyarán a ningún candidato presidencial, pero sí harán incidencia para que los electores tomen conciencia sobre lo perjudicial que son los partidos de derecha.

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“Nosotros no podemos decidir quién va ser elegido pero sí podemos hacer incidencia en nuestras comunidades por quién no votar. El 20 y 21 de marzo tenemos un congreso regional y ahí debatiremos lo perjudicial que fueron los partidos que tienen representación en el Congreso de la República. No queremos a nadie de derecha. Ellos nos hanestigmatizado”, precisó Leopoldo Dante Quispe, dirigente.

Por su parte, José Carlos Gutiérrez, presidente del consejo de autoridades originarias, indicó que les hubiera gustado apoyar a un partido que reivindique a Puno, pero las propuestas que presentaron están partidarizadas, por lo tanto, representan a determinados intereses.

“Lo ideal hubiese sido que en asamblea se decida a los invitados. Ese es un gran problema porque ha permitido que personas sólo por oportunismo pretendan representar a Puno, una región que tiene grandes hombres con buen perfil para estar en el parlamento. Preferimos mantenernos al margen pero eso sí no queremos a nadie de derecha”, precisó.

A su turno, Jaime Machaca consideró que en las próximas elecciones los presidentes de comunidades esperan ingresar a la arena política constituyéndose en un frente que reivindique a los pueblos originarios.

“LO malo de las elecciones es que se partidariza todo y no necesariamente saben de nuestra problemática. Por eso es que el país está como está. Por eso la brecha entre Lima y las regiones”, precisó.

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