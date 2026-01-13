Candelaria 2026: 150 mil danzarines bailarán en honor a la patrona de Puno

El jefe de la División Policial de Puno aseguró que la seguridad está garantizada durante la celebración. Créditos: difusión.

Todo quedó listo para la festividad Virgen de la Candelaria 2026. Los festejos en honor a la patrona de Puno empiezan el 31 de enero y 01 de febrero. En el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), en ambos días, se presentarán 143 conjuntos de danzas originarias. El primer día se presentarán 72 agrupaciones y en el segundo día 71.

El 08 de febrero se desarrollará el concurso de danzas de trajes de luces en el mismo recinto deportivo. Serán 97 danzas mestizas que convocarán a aproximadamente 80 mil danzarines en escena y más de 20 mil músicos. En total se prevé en escena a más de 150 mil bailarines los que bailarán en honor a la Virgen de la Candelaria.

Para el día 09 y 10 se tiene previsto la gran parada de veneración en honor a la patrona de Puno, por diversas arterias de la ciudad. Las mayores manifestaciones de fe se podrán manifestar porque los bailarines pasarán por el atrio de la iglesia San Juan, santuario de la sagrada imagen.

Serán 97 danzas mestizas que convocarán a aproximadamente 80 mil danzarines. Créditos: difusión.





Los representantes de diferentes entidades se reunieron para exponer sus planes de trabajo. El presidente de la Federación Regional Folklore y Cultura, Alexander Quispe, aseguró que el lanzamiento de la festividad será este viernes 16 enero. Aseguró que no se permitirán campañas políticas.

El coronel PNP Jorge Luis Ascorbe Pino, jefe de la División Policial de Puno, aseguró que la seguridad está garantizada porque, a diferencia de otros años, se actuará de manera multisectorial.