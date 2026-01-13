HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

¿José Jerí a Ética? Empresario minero es el nuevo jefe de formalización y entrevista a Jennifer Ponte | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Candelaria 2026: 150 mil danzarines bailarán en honor a la patrona de Puno

Festejos arrancan el 31 enero y 01 de febrero con la presentación de danzas autóctonas y el 08 de febrero será el concurso de danzas de trajes de luces.


El jefe de la División Policial de Puno aseguró que la seguridad está garantizada durante la celebración. Créditos: difusión.
El jefe de la División Policial de Puno aseguró que la seguridad está garantizada durante la celebración. Créditos: difusión.

Todo quedó listo para la festividad Virgen de la Candelaria 2026. Los festejos en honor a la patrona de Puno empiezan el 31 de enero y 01 de febrero. En el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), en ambos días, se presentarán 143 conjuntos de danzas originarias. El primer día se presentarán 72 agrupaciones y en el segundo día 71.

El 08 de febrero se desarrollará el concurso de danzas de trajes de luces en el mismo recinto deportivo. Serán 97 danzas mestizas que convocarán a aproximadamente 80 mil danzarines en escena y más de 20 mil músicos. En total se prevé en escena a más de 150 mil bailarines los que bailarán en honor a la Virgen de la Candelaria.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Puedes ver: Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

lr.pe

Para el día 09 y 10 se tiene previsto la gran parada de veneración en honor a la patrona de Puno, por diversas arterias de la ciudad. Las mayores manifestaciones de fe se podrán manifestar porque los bailarines pasarán por el atrio de la iglesia San Juan, santuario de la sagrada imagen.

Serán 97 danzas mestizas que convocarán a aproximadamente 80 mil danzarines. Créditos: difusión.<br><br>

Serán 97 danzas mestizas que convocarán a aproximadamente 80 mil danzarines. Créditos: difusión.

Los representantes de diferentes entidades se reunieron para exponer sus planes de trabajo. El presidente de la Federación Regional Folklore y Cultura, Alexander Quispe, aseguró que el lanzamiento de la festividad será este viernes 16 enero. Aseguró que no se permitirán campañas políticas.

El coronel PNP Jorge Luis Ascorbe Pino, jefe de la División Policial de Puno, aseguró que la seguridad está garantizada porque, a diferencia de otros años, se actuará de manera multisectorial.

Notas relacionadas
Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

LEER MÁS
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

Einstein tenía razón: el tiempo transcurre de forma diferente en Marte y complica las futuras misiones

Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

Sociedad

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025