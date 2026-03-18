Juzgado de Familia de Casma impulsa oralización de dictámenes fiscales para agilizar procesos

El Juzgado de Familia de Casma viene impulsando la oralización de dictámenes fiscales como parte de los avances en la administración de justicia en materia de familia. Esta práctica se enmarca en una tendencia que ya se viene implementando en diversos juzgados de la Corte, con el objetivo de optimizar los tiempos procesales y brindar respuestas más oportunas a los justiciables.

En ese contexto, el juez Dr. Elif Velásquez Jorges, en coordinación con el fiscal Dr. César Echevarría Barriga, promueve que los dictámenes fiscales sean expuestos de manera oral durante las audiencias únicas. Cabe destacar que esta es la primera vez que esta buena práctica se aplica en la provincia de Casma, marcando un hito importante en la mejora del servicio de justicia en dicha jurisdicción.

Anteriormente, los expedientes eran remitidos a la Fiscalía para la emisión escrita del dictamen fiscal luego de la audiencia, lo que generaba demoras considerables debido a la carga procesal. En algunos casos, estos documentos tardaban meses en ser devueltos, afectando la oportunidad de las decisiones judiciales.

Con la oralización del dictamen fiscal durante la audiencia, el juez puede contar de inmediato con la opinión del Ministerio Público. Esto permite emitir sentencias en plazos mucho más breves, incluso dentro de los tres días posteriores a la audiencia, mejorando significativamente la eficiencia del proceso.

Esta práctica ya ha mostrado resultados positivos en casos concretos, reduciendo plazos y fortaleciendo el acceso a la justicia. Asimismo, contribuye a una justicia más ágil, transparente y cercana, especialmente en procesos sensibles que involucran a niños, niñas y adolescentes, reforzando el compromiso institucional con la modernización del servicio.