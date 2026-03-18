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Cadena perpetua para líder de banda criminal que dopaba y ultrajaba a jóvenes

Sus cómplices recibieron 35 y 32 años de cárcel.

La banda captaba jóvenes mediante redes sociales, organizando fiestas donde las dopaban. Fuente: Difusión.
La banda captaba jóvenes mediante redes sociales, organizando fiestas donde las dopaban. Fuente: Difusión.

Maicol Deyvi Liñán Arroyo (29), cabecilla de la banda criminal responsable de la muerte de un estudiante universitario, que se dedicaba a dopar y abusar sexualmente de jóvenes a los que luego grababan en vídeo, fue sentenciado a cadena perpetua por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa, por el delito de violación de persona en estado de inconsciencia con subsecuente muerte.

Asimismo, Luis Alejandro Azañero Silva (19), Cristofher Junior Herrera Arroyo (19) y Josselyn Karelis Quezada Gordillo (19) recibieron una pena de 35 años de cárcel.

Néstor Martín Camacho Amiquero fue sentenciado a 32 años y un mes de prisión, mientras que Juan Nilber Segura Arroyo fue sentenciado por encubrimiento real y autor de omisión de auxilio en agravio de cuatro jóvenes víctimas y recibió cinco años y un mes de pena efectiva.

Los delincuentes escucharon su condena en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente, a través de un enlace Meet.

La banda de depravados captaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Según la acusación fiscal, alquilaban viviendas en las que realizaban fiestas a las que invitaban a los agraviados. Todos los imputados tenían un rol al momento de cometer el delito.

Tras colocar clonazepam en la bebida de los agraviados y sumirlos en estado de inconsciencia, abusaban de ellos y grababan el hecho, para luego vender el contenido a través de una página web cuyos clientes eran de países europeos.

El 22 de marzo, su criminal accionar ocasionó la muerte de Andrés Felipe Rodríguez Cruz, quien falleció de un infarto luego de ser abandonado en un descampado junto a otra víctima.

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