La Municipalidad de Lima presenta una nuevo sistema de consulta digital para mejorar la gestión del tránsito en la Panamericana Sur. | Foto: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima presenta una nuevo sistema de consulta digital para mejorar la gestión del tránsito en la Panamericana Sur. | Foto: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima incorporó una nueva herramienta digital orientada a mejorar la gestión del tránsito vehicular en uno de los corredores más congestionados de la capital. Estas acciones buscan brindar información oportuna a conductores y vecinos, especialmente en una temporada marcada por el incremento de viajes hacia las playas del sur.

Como parte de esta estrategia, se ha puesto a disposición del público un sistema que permite observar en tiempo real la circulación de vehículos en la Panamericana Sur, facilitando la toma de decisiones antes de iniciar un desplazamiento y contribuyendo a una mejor organización de los recorridos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Las cámaras de la Municipalidad de Lima se encuentran a disposición de los usuarios que lo requieran vía YouTube. Foto: YouTube Emape S.A.

¿Viajas al sur? Ya puedes revisar en vivo el estado del tránsito en la Panamericana Sur desde tu celular

La comuna limeña habilitó la transmisión en vivo del tránsito vehicular en la Panamericana Sur, una plataforma digital que permite visualizar el estado de la vía desde el sector de Atocongo hasta la playa Santa María. Esta iniciativa forma parte del Plan Verano 2026 y es ejecutada a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

El sistema opera mediante cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos del corredor vial, cuyas imágenes se transmiten en tiempo real desde el Centro de Control de Villa. Los usuarios pueden acceder a esta información a través del canal oficial de Emape en YouTube, utilizando un celular, tablet o computadora con conexión a internet.

Plan Verano 2026: desvíos, cambio de sentido vehicular y canales de atención para emergencias

De manera complementaria a la transmisión en vivo, la Municipalidad de Lima recordó la aplicación del cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur todos los domingos, entre las 16:00 y las 20:00 horas. Esta medida se ejecuta desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, ampliando de tres a cinco carriles en el sentido de retorno hacia Lima.

Según la comuna, esta estrategia permite agilizar el flujo vehicular durante las horas de mayor demanda, reduciendo el tiempo de viaje en el tramo sur–norte de aproximadamente una hora y media a cerca de 45 minutos. El cambio de sentido se mantiene vigente durante la temporada de verano como parte del plan operativo especial.

Asimismo, se mantiene activa la Central de Emergencias de la Municipalidad de Lima, a través del número 939 561 906, para reportar accidentes de tránsito, solicitar auxilio vial o comunicar cualquier incidente que afecte la circulación.