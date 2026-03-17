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Política

Susel Paredes habría infringido la neutralidad por difundir propaganda política en redes, alerta JEE

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inició un procedimiento contra la congresista, tras detectar indicios de proselitismo político en sus redes sociales durante el proceso de elecciones generales 2026. La parlamentaria deberá presentar sus descargos en un plazo de un día calendario.

Susel Paredes habría infringido la neutralidad por difundir propaganda política en redes, alerta JEE
Susel Paredes habría infringido la neutralidad por difundir propaganda política en redes, alerta JEE | MABEL ALVA URPI | MABEL ALVA URPI

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inició un procedimiento contra la congresista Susel Paredes, tras detectar indicios de proselitismo político en sus redes sociales durante el actual proceso de elecciones generales 2026. La parlamentaria deberá presentar sus descargos en un plazo de un día calendario.

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La medida se da luego de que un informe de fiscalización advirtiera que Paredes habría difundido contenido político a favor de una organización partidaria, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos en periodo electoral.

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Según la resolución emitida el 16 de marzo de 2026, el JEE dispuso correr traslado del informe a la legisladora para que responda a las imputaciones, bajo la opción de resolver incluso sin sus descargos.

La señora Susel Ana María Paredes Piqué, actual Congresista de la República habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante publicaciones tal como se detalla en el contenido del presente informe, se lee.

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Publicaciones a favor de candidato presidencial, López Chau

De acuerdo con el documento, Susel Paredes habría realizado expresiones explícitas de apoyo al candidato presidencial Alfonso López-Chau del partido Ahora Nación, y habría promovido su postulación y pedido el voto a favor de dicha organización política.

Entre los contenidos observados se incluyen videos en el que la parlamentaria aparece invocando su condición de congresista mientras respalda propuestas y candidaturas del partido, lo que, según la normativa electoral, podría configurar proselitismo político desde una función pública.

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