¿Cómo saber si puedo cobrar los 400 soles del bono de escolaridad 2026 en enero?

Auxiliares de educación y docentes contratados no recibirán el bono de escolaridad 2026 en enero, sino en junio. | Difusión | Composición LR

El bono de escolaridad 2026 será entregado en enero con un monto de S/400, destinado a cubrir parte de los gastos del inicio del año escolar. Este beneficio está dirigido a trabajadoras, trabajadores y personas pensionistas del Decreto Ley 20530 y se encuentra establecido en el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Para acceder al cobro del bono, se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: continuar en labores hasta la fecha establecida, estar en uso de vacaciones o estar bajo alguno de los subsidios contemplados en la Ley N.° 26790.

Además, debes contar con una antigüedad no menor de tres años en el servicio. Si no cumples con este requisito, el bono se realizará de forma proporcional a los días y meses trabajados. Cabe precisar que no todas las personas beneficiarias recibirán el pago en enero. Algunos grupos específicos, como auxiliares de educación y docentes contratados bajo el régimen de la Ley N.° 29944 lo recibirán en junio.

¿Qué trabajadores recibirán el bono de escolaridad 2026?

Esta disposición alcanza a los trabajadores del Estado que prestan servicios bajo diversos regímenes laborales y especiales. Entre ellos se incluyen los funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados conforme al Decreto Legislativo 276, la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944) y la Ley N.° 30512.

Asimismo, comprende a los docentes universitarios regulados por la Ley N.° 30220, al personal de salud señalado en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1153, y a los obreros del sector público, tanto permanentes como eventuales.

La medida también se extiende al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a los pensionistas que perciben pensión con cargo al Estado, pertenecientes a los regímenes establecidos en la Ley N.° 15117, los Decretos Leyes N.° 19846 y N.° 20530, el Decreto Supremo N.° 051-88-PCM, la Ley N.° 28091 y el Decreto Legislativo N.° 1133.

Se considera a los trabajadores del sector público sujetos al régimen de la actividad privada, excepto en aquellos casos en los que una norma legal disponga el otorgamiento de un monto diferente.

¿Cuándo se pagará el bono escolaridad 2026?

Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

