Corte de luz en Arequipa por SEAL: horario y zonas afectadas para este sábado 10 de enero

Cortes de luz en Arequipa fueron programados por Seal. | Seal | Foto: composición LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que realizará un corte de luz programado para este sábado 10 de enero del 2026 en dos distritos de Arequipa. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, los cuales afectarán varias zonas. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Provincia de Caravelí: Chala

Chala Provincia de Caylloma: Lluta.

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el sábado 10 de enero

En el distrito de Chala, en Caravelí, el corte de luz afectará a las siguientes urbanizaciones: Chala, Las Brisas, Los Jardines Chala Tradicional, Magisterial Chala, Nueva Juventud, Pueblo Tradicional de Chala, Sector Casuarinas, Virgen del Carmen. Se realizará desde las 7.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

En tanto, se registrará la suspensión del servicio en el distrito de Lluta, en Caylloma, en las urbanizaciones: Pedregal y El Alto.