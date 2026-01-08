La beca Gran Muralla China está destinada para estudios avanzados en diversas áreas, a nivel de posgrado. | Foto: Andina/Pronabec/ Composición La República

La beca Gran Muralla China está destinada para estudios avanzados en diversas áreas, a nivel de posgrado. | Foto: Andina/Pronabec/ Composición La República

China abrió la convocatoria 2026-2027 del Programa de Becas La Gran Muralla, una oportunidad dirigida a ciudadanos peruanos que buscan realizar estudios académicos en el país asiático. La iniciativa permite acceder a intercambios de pregrado y posgrado, así como a programas completos de maestría y doctorado, bajo un esquema de financiamiento integral.

El proceso es canalizado en el Perú a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad que informó que las postulaciones estarán habilitadas hasta el viernes 23 de enero de 2026. La beca es resultado de la cooperación entre la República Popular China y la Unesco, y forma parte de los programas internacionales de formación académica.

Anuncio de la beca Gran Muralla China 2026 - 2027 copatrocinadas por la Unesco y la República Popular China. Foto: Pronabec

Becas La Gran Muralla en China: modalidades de estudio y beneficios para peruanos

El programa contempla tres modalidades de estudio. La primera corresponde a visitantes generales de pregrado, con una duración de un año. La segunda está dirigida a visitantes senior de posgrado, con una extensión de un año y medio. Finalmente, se incluyen programas completos de maestría y doctorado, que pueden durar entre dos y cinco años, según el plan académico.

Las becas cubren diversos beneficios, entre ellos la exención del pago de matrícula, una asignación mensual para alimentación y manutención, alojamiento en el campus universitario o un subsidio equivalente, y un seguro médico integral. Asimismo, se financia el pasaje aéreo internacional de ida y vuelta a China y se otorgan asignaciones económicas adicionales al finalizar el programa. Las clases podrán dictarse en inglés o en chino, dependiendo de la universidad y del programa elegido por el becario.

Cómo postular a las becas en China 2026-2027: requisitos, plazos y rol del Pronabec

Para postular, los interesados deben contar con nacionalidad peruana, cumplir con los requisitos académicos y acreditar el dominio del idioma requerido. El proceso inicia con el registro en el Sistema de Información de Becas del Gobierno Chino, donde se deben cargar los documentos solicitados.

Posteriormente, el expediente completo debe presentarse en la mesa de partes virtual del Pronabec en un solo archivo PDF. Esta entidad se encarga únicamente de revisar y preseleccionar las postulaciones, las cuales son finalmente evaluadas por la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la Unesco, responsable de comunicar los resultados oficiales.

