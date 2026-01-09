El agente de la PNP dispara contra el sicario durante una intervención armada tras el asesinato de un chofer de transporte público en Comas.

El agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que abatió a un presunto sicario tras el asesinato de un chofer de combi en el distrito de Comas fue designado para realizar un curso de perfeccionamiento en Europa, confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Según declaró para Exitosa, la medida habría sido respaldada por el Ministerio del Interior y José Jerí, presidente de la República, quien ante el propio oficial, describió como una "operación brillante".

Como se recuerda, el homicidio se registró en la noche del miércoles 7 de enero en la avenida Belaúnde Oeste, cuando un hombre se hizo pasar por pasajero dentro de una combi y, según los primeros reportes, disparó contra el chofer, causándole la muerte.

Tras el ataque, el agresor intentó huir, pero fue perseguido por un policía vestido de civil que se encontraba cerca de la escena y que reaccionó de inmediato. En el enfrentamiento armado posterior, el agente logró abatir al presunto delincuente, impidiendo que escapara.

Sicario fue liberado años antes por el Poder Judicial

El comandante general también cuestionó el accionar del Poder Judicial (PJ) y señaló que, “sin ánimo de ofender”, es necesario conocer las razones por las cuales el sicario fue liberado, pese a haber sido capturado por la PNP en marzo de 2025.

El delincuente, identificado como Paredes Ramos, fue detenido en esa oportunidad con un arma de fuego, municiones y drogas, además de contar con un laboratorio de estupefacientes en su domicilio. Según precisó Arriola, por estos delitos la pena mínima es de seis años de prisión, por lo que consideró injustificada su posterior liberación. “Debería haber estado en la cárcel”, afirmó.

Asimismo, indicó que la Policía busca esclarecer en qué circunstancias el implicado obtuvo su libertad. “Sin ánimo de confrontarnos con otros operadores de justicia, estamos tratando de establecer en qué condiciones el delincuente habría salido en libertad”, precisó.

