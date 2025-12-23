Promoción de colegio se queda sin fiesta de promoción luego que padres acusaran a tesorera de robarse el dinero. | Panamericana

Una promoción escolar de 27 estudiantes del quinto año de secundaria de un colegio de San Juan de Miraflores (SJM) se quedó sin fiesta luego de que la tesorera, identificada como Paola Reyes, fuera denunciada por apropiarse de S/20.000. Según relataron madres y padres de familia a Panamericana, la colecta comenzó en julio y Reyes solicitaba el pago de cuotas al finalizar cada mes. “Nos hemos enterado de que no hay dinero. Se lo llevó todo”, declaró una apoderada.

Otra madre señaló que la tesorera no realizó los pagos necesarios para separar el local de la fiesta. “Su justificación es que está enferma, que su padre también lo está y que usó el dinero para cubrir esos gastos”, declaró. Los padres organizaron un plantón frente a la vivienda de la denunciada, con carteles en los que exigían la devolución del dinero, así como con capturas de pantalla que evidencian los depósitos realizados a su cuenta.

¿Cuánto pagaban mensualmente los padres de familia a la tesorera?

Las familias aportaban S/109 mensuales, además de un adicional de S/45 destinado a la fiesta de promoción, programada para el 3 de enero de 2026. “Hay audios y videos que acusan a esta señora de fraude y estafa”, comentó una de las madres. Según relató, difundieron la denuncia en TikTok y, tras ello, otras personas les escribieron por interno para advertirles que la mujer habría hecho lo mismo a otros colegios.

Esta no es la primera vez que padres se acercan a la vivienda, ya que días antes también acudieron indignados por lo ocurrido. El tío de la denunciada, quien se encontraba en el lugar, afirmó que desconocía lo que estaba sucediendo. Asimismo, uno de los padres señaló que conocían a la señora desde hace tres años y que no imaginaban que pudiera surgir un problema como este.

A pesar de que en fechas anteriores la tesorera había prometido devolver el dinero, hasta el momento no se ha realizado ninguna entrega. También denunciaron que no presentó ningún balance de cuentas y pidieron al alcalde del distrito un apoyo para este caso.

