Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentencia a cárcel efectiva a sujeto por agresión física a su pareja

El condenado cumplirá su pena en el penal de varones de El Milagro hasta enero de 2031. Fuente: Shutterstock.

El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo condenó a Erick Retis Barros a cinco años y dos meses de pena privativa de libertad efectiva, luego de que el acusado aceptara los cargos imputados por el delito de lesiones graves en agravio de su expareja.

De acuerdo con los hechos acreditados, Retis Barros, en estado de ebriedad, ingresó por la fuerza al domicilio de su exconviviente con la intención de insistir en retomar la relación sentimental. Ante la negativa de la agraviada, el sentenciado reaccionó con violencia, agrediéndola verbal y físicamente en el rostro, todo ello en presencia de la hija menor de ambos, de apenas tres años de edad.

Posteriormente, la víctima aprovechó un momento de distracción del agresor para salir del inmueble y pedir ayuda, lo que motivó a que Retis Barros se retirara del lugar con destino a su vivienda; lugar donde fue intervenido por los efectivos policiales tras recibir la información de la agresión consumada.

Tras aceptar su responsabilidad, los jueces del colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo lo sentenciaron a cárcel efectiva, sanción que cumplirá internado en el penal de varones de El Milagro, hasta enero de 2031. Además, deberá cancelar una reparación civil de S/8.000 a favor de la víctima.