Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentencia a cárcel efectiva a sujeto por agresión física a su pareja

El Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condena a Erick Retis Barros a cinco años y dos meses de prisión por lesiones graves a su ex pareja. La agresión ocurrió en presencia de su hija menor.

El condenado cumplirá su pena en el penal de varones de El Milagro hasta enero de 2031. Fuente: Shutterstock.
El condenado cumplirá su pena en el penal de varones de El Milagro hasta enero de 2031. Fuente: Shutterstock.

El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo condenó a Erick Retis Barros a cinco años y dos meses de pena privativa de libertad efectiva, luego de que el acusado aceptara los cargos imputados por el delito de lesiones graves en agravio de su expareja.

De acuerdo con los hechos acreditados, Retis Barros, en estado de ebriedad, ingresó por la fuerza al domicilio de su exconviviente con la intención de insistir en retomar la relación sentimental. Ante la negativa de la agraviada, el sentenciado reaccionó con violencia, agrediéndola verbal y físicamente en el rostro, todo ello en presencia de la hija menor de ambos, de apenas tres años de edad.

Posteriormente, la víctima aprovechó un momento de distracción del agresor para salir del inmueble y pedir ayuda, lo que motivó a que Retis Barros se retirara del lugar con destino a su vivienda; lugar donde fue intervenido por los efectivos policiales tras recibir la información de la agresión consumada. 

Tras aceptar su responsabilidad, los jueces del colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo lo sentenciaron a cárcel efectiva, sanción que cumplirá internado en el penal de varones de El Milagro, hasta enero de 2031. Además, deberá cancelar una reparación civil de S/8.000 a favor de la víctima.

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

Comité Distrital de Flagrancia Delictiva desarrolla conversatorio para fortalecer actuación policial en delitos flagrantes

Comité Distrital de Flagrancia Delictiva desarrolla conversatorio para fortalecer actuación policial en delitos flagrantes

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Juezas de violencia reinician campaña de prevención de acoso en unidades de transporte público

Juezas de violencia reinician campaña de prevención de acoso en unidades de transporte público

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica modernizarán los procesos de tenencia y régimen de visitas en la Corte de La Libertad

Corte de La Libertad y SUNAT suman esfuerzos para capacitar a la familia judicial en temas aduaneros y tributarios

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Humberto Abanto y Delia Espinoza: entrevista exclusiva con los candidatos a la segunda vuelta del CAL

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

