UNI enseñaría Ingeniería de Inteligencia Artificial para 2026: rector busca oficializarla en Asamblea Universitaria
La UNI también proyecta la creación de un instituto especializado en IA para fortalecer iniciativas tecnológicas sostenibles, que incluye un mototaxi impulsado por hidrógeno verde.
- Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
- Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrecerá la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial (IA), tras haber sido presentada por la institución en octubre de 2023. Según explicó el rector, Arturo Talledo, a Andina, el programa ya cuenta con la aprobación del Consejo Universitario y solo falta su oficialización en la Asamblea Universitaria para que esté disponible para los postulantes a partir del semestre 2026-2.
Talledo señaló que diversas áreas ya aplican IA en proyectos relacionados con sectores estratégicos como la minería, la agricultura y la gestión de desastres naturales. Sin embargo, explicó que el objetivo ahora es concentrar ese conocimiento en un solo espacio que permita expandir su aplicación a otras disciplinas donde aún no se ha desarrollado por completo.
TE RECOMENDAMOS
JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería
UNI prepara creación de instituto de Inteligencia Artificial
Por otra parte, la UNI prepara la creación de un instituto especializado que articulará y fortalecerá las investigaciones en IA, las cuales actualmente se desarrollan de forma dispersa en sus distintas facultades y laboratorios.
La UNI cuenta con una trayectoria previa en el campo de la IA. Sus estudiantes llevan cursos relacionados con esta tecnología y forman parte de equipos de investigación promovidos por el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LabiAR). Entre los proyectos más destacados figuran un perro robot diseñado para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes tras desastres naturales, drones destinados a tareas de seguridad ciudadana y robots humanoides como Pepper y Furhat, centrados en el estudio de la robótica social y afectiva.
La UNI lleva cursos relacionados a la Inteligencia Artificial. Foto: Andina
PUEDES VER: Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
El rector expresó su confianza en que la universidad logrará posicionarse por encima de otras instituciones del país en el desarrollo de IA, gracias a su fortaleza en ciencias de la computación y al talento de su comunidad académica.
De forma paralela, la UNI proyecta para 2026 el fortalecimiento de iniciativas tecnológicas relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Entre ellas destacan el desarrollo de un mototaxi impulsado por hidrógeno verde, un vehículo eléctrico con baterías de litio fabricadas íntegramente en la universidad y un proyecto piloto para la producción de acero verde.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.