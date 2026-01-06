La UNI también creará un instituto de Inteligencia Artificial para desarrollar investigaciones sobre este tema. | ChatGPT/ Andina | Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrecerá la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial (IA), tras haber sido presentada por la institución en octubre de 2023. Según explicó el rector, Arturo Talledo, a Andina, el programa ya cuenta con la aprobación del Consejo Universitario y solo falta su oficialización en la Asamblea Universitaria para que esté disponible para los postulantes a partir del semestre 2026-2.

Talledo señaló que diversas áreas ya aplican IA en proyectos relacionados con sectores estratégicos como la minería, la agricultura y la gestión de desastres naturales. Sin embargo, explicó que el objetivo ahora es concentrar ese conocimiento en un solo espacio que permita expandir su aplicación a otras disciplinas donde aún no se ha desarrollado por completo.

UNI prepara creación de instituto de Inteligencia Artificial

Por otra parte, la UNI prepara la creación de un instituto especializado que articulará y fortalecerá las investigaciones en IA, las cuales actualmente se desarrollan de forma dispersa en sus distintas facultades y laboratorios.

La UNI cuenta con una trayectoria previa en el campo de la IA. Sus estudiantes llevan cursos relacionados con esta tecnología y forman parte de equipos de investigación promovidos por el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LabiAR). Entre los proyectos más destacados figuran un perro robot diseñado para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes tras desastres naturales, drones destinados a tareas de seguridad ciudadana y robots humanoides como Pepper y Furhat, centrados en el estudio de la robótica social y afectiva.

La UNI lleva cursos relacionados a la Inteligencia Artificial. Foto: Andina

El rector expresó su confianza en que la universidad logrará posicionarse por encima de otras instituciones del país en el desarrollo de IA, gracias a su fortaleza en ciencias de la computación y al talento de su comunidad académica.

De forma paralela, la UNI proyecta para 2026 el fortalecimiento de iniciativas tecnológicas relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Entre ellas destacan el desarrollo de un mototaxi impulsado por hidrógeno verde, un vehículo eléctrico con baterías de litio fabricadas íntegramente en la universidad y un proyecto piloto para la producción de acero verde.

