El ciudadano peruano Bob Bryan Alva da Silva, de 33 años y natural de Iquitos, fue hallado sin vida en la ciudad de Maturín, Venezuela, durante el primer fin de semana de enero de 2026. Según relató su familia, en 2022 había viajado fuera del país para reencontrarse con la madre de sus hijos, con quien vivía desde entonces.

La familia afirma que los indicios en torno al hallazgo del cuerpo apuntan a un posible homicidio. El hermano de la víctima indicó que el cuerpo presentaba hasta 17 heridas punzocortantes, por lo que solicitaron a la Cancillería apoyo para la repatriación, así como una investigación exhaustiva que determine las causas del deceso.

Familiares sospechan que Bob fue asesinado

Los parientes señalaron que fueron informados desde Venezuela sobre su muerte y que se les comunicó la hipótesis de un presunto suicidio. Sin embargo, dudan de esa versión debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. “No sabemos si es verdad. Tenemos dos fotos de él tendido en el piso. Pensamos que lo asesinaron”, declaró el hermano de Bob.

“La versión que nos dieron los familiares de la madre de sus hijos es que él se había apuñalado 17 veces. Pero eso es improbable. No es posible”, agregó el familiar, quien exige que se indague a fondo el caso. “Lo más extraño es que el hermano y la madre de sus hijos querían cremar el cuerpo, pero nos opusimos”, añadió.

Piden apoyo para repatriar el cuerpo del ciudadano peruano

Los allegados del fallecido manifestaron su deseo de repatriar el cuerpo a Perú para velarlo y darle sepultura. Sin embargo, indicaron que el proceso resulta costoso y burocrático, por lo que solicitaron asesoría y apoyo del Estado. “Queremos traerlo y enterrarlo aquí. No queremos que lo sepulten en Venezuela”, expresó el hermano mayor, quien exige justicia mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

