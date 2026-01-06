Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 4 distritos afectados hasta el viernes 9 de enero
Trabajos de mantenimiento de redes Electro Sur Este afectarán a diversas zonas de Cusco. Sin embargo, instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.
La empresa distribuidora de energía Electro Sur Este informó que hasta el viernes 9 de enero se efectuarán cortes de luz en Cusco en horarios específicos, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones. Las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas.
Corte de luz en Cusco: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Cusco
- Ccorca
- San Sebastián
- Wanchaq.
Corte de luz en Cusco: zonas y horarios afectados
Miércoles 7 de enero: distrito de Pomacanchi (09.00 a. m. a 3.30 p. m.)
- Zonas afectadas: C.C. Cusibamba, C.C Huayllay, C.C. Totora, I.E. N° 50863 (C.C Huayllay), I.E. N° 50729 (C.C Totora), I.E. N° 50706 (C.C Cusibamba).
Jueves 8 de enero: distrito de Cusco (09.00 a. m. a 1.30 p. m.)
- Zonas afectadas: APV. Los Portales de Tica Tica, Sector Huasahuara.
Jueves 8 de enero: distrito de San Sebastián (09.00 a. m. a 3.30 p. m.)
- Zonas afectadas: Av. Cusco (entre calle Manuel Alonso y calle San Martin), Calle Bolivar (entre calle Pumacahua y calle Bolivar), Calle San Martin (entre calle Garcilaso y calle Pumacahua).
Viernes 9 de enero: distrito de San Sebastián (09.00 a. m. a 3.00 p. m.)
- Zonas afectadas: APV. La Molina, APV. Uvima (Etapa IV), APV. Los ZorzalesAPV. María Magdalena, APV. Aciaas, APV. Tancarpata, APV. Molleray, Fundación familia Nazaret, Seminario San Antonio Abad del Cusco - Tancarpata, Colegio San José de la Salle - Tancarpata.
Viernes 9 de enero: distrito de Wanchaq (09.00 a. m. a 12.00 p. m.)
- Zonas afectadas: Urb. Vallecito, Urb. San Judas Chico, Urb. Los Alamos, Urb. Velasco Astete, Av. Velasco Astete (Av. Jorge Chavez y Aeropuerto Velasco A.), Aeropuerto Velasco Astete.