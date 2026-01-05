HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Cuarte Sala Penal de Apelaciones de CSJAR estará libre de sobornos

Entregan certificación internacional ISO 37001 a importante órgano jurisdiccional.

Este sistema implementado promueve la integridad y ética dentro del Poder Judicial. Fuente: Difusión.
Este sistema implementado promueve la integridad y ética dentro del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

Luego de un riguroso proceso de implementación, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa obtuvo la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), estándar internacional que permite prevenir, detectar, gestionar y sancionar actos de soborno dentro de este órgano jurisdiccional.

Durante una ceremonia simultánea realizada a nivel nacional y dirigida desde la Presidencia del Poder Judicial en Lima, el organismo internacional Global Certification Bureau S.A.C. (GCB) otorgó la certificación oficial a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como a otros distritos judiciales que superaron satisfactoriamente el proceso de evaluación y preparación.

El presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, doctor Isaac Rubio Zeballos, destacó que la implementación del sistema de gestión antisoborno reafirma que la justicia no tiene precio y que el Poder Judicial ha iniciado un proceso de blindaje institucional frente al flagelo del soborno, lo que supone un compromiso permanente de jueces y servidores judiciales, quienes deben ejercer una vigilancia constante en el ejercicio de sus funciones.

La responsable de Integridad del Poder Judicial, Elizenda Quispe Castillo fue clara al puntualizar que la integridad ya no es sólo un principio sino una práctica que puede medirse en el tiempo y que exige esfuerzos reales para mantener estos elevados estándares internacionales.

En representación de la Presidenta del Poder Judicial, el juez supremo Victor Prado Saldarriaga, saludó este momento de inflexión que representa la certificación de algunos órganos jurisdiccionales con un ISO antisoborno que muestra el compromiso de prestar un servicio de justicia transparente e íntegro que rechace toda práctica de soborno interno y externo pero que exigirá un esfuerzo común para garantizar una reacción clara, directa y firme frente a cualquier práctica de soborno en el Poder Judicial.

Es preciso remarcar que el sistema antisoborno permitirá identificar riesgos de soborno en los procesos institucionales, establecer controles preventivos y correctivos, promover una cultura de integridad, ética y transparencia, garantizar la tolerancia cero frente al soborno y cumplir con el marco legal y normativo aplicable.

El proceso de implementación del ISO 37001 estuvo a cargo de un equipo de profesionales altamente preparados y liderados por las abogadas Paola Yapo Rodriguez y Odalis Escobedo Tejada y contó con el pleno compromiso y participación de los jueces superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquice Díaz y Roger Pari Taboada, así como de todos los servidores judiciales que forman parte de este órgano jurisdiccional y de áreas técnicas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

