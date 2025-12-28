HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Sociedad

Arequipa: investigan la muerte de dos mujeres en una quebrada de Condesuyos

Según versiones de vecinos de la zona, las mujeres habrían caído de un andarivel a una profundidad de 40 metros. El Ministerio Público recuperó los cuerpos esta madrugada.

Labores de recuperación fueron en una zona de difícil acceso. Foto: difusión.
Labores de recuperación fueron en una zona de difícil acceso. Foto: difusión.

La tarde del 27 de diciembre se hallaron los cuerpos de dos mujeres en medio de una quebrada en la localidad de Iquipí, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos (Arequipa). Se calcula que tendrían entre 25 a 30 años de edad. Las labores de recuperación de los cadáveres culminaron la madrugada del 28 diciembre.

Una de ellas es de contextura medianamente gruesa, vestía un pantalón color manteca claro y una polera rosada, además se ve unas unas zapatillas negras. La segunda mujer, de contextura gruesa, solo vestía un polo rosado, tenía una herida profusa en la espalda.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

lr.pe

Los cuerpos se encontraban parcialmente cubiertos con tierra y piedras, junto a una llanta. Además cerca de los cadáveres había una mochila rosada, que habría pertenecido a una de las víctimas.

Se investiga posible accidente

Una de las hipótesis apunta a un accidente, aunque las investigaciones determinarán si otra fue la causa del deceso. Según las primeras versiones de los lugareños, las mujeres habrían caído de un andarivel o winche obsoleto. De confirmarse esta versión, las víctimas se habrían desplomado a una profundidad de aproximadamente 40 metros.

Otras versiones indican que las mujeres no serían de la zona de Río Grande y trabajarían en un bar en Alto Molino, en Iquipí. Una de ellas ya habría sido reconocida por su madre.

Las labores de rescate estuvieron a cargo de la Comisaría Minas Ocoña, concluyendo la tarea de recuperación la madrugada de hoy 28 de diciembre. Los cuerpos serán trasladado a la morgue para la identificación y esclarecer las causas del deceso.

Notas relacionadas
Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

LEER MÁS
Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

LEER MÁS
Destacan avances en celeridad de procesos de tenencia y régimen de visitas de menores

Destacan avances en celeridad de procesos de tenencia y régimen de visitas de menores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Cañete, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

LEER MÁS
Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025