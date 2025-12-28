Arequipa: investigan la muerte de dos mujeres en una quebrada de Condesuyos

La tarde del 27 de diciembre se hallaron los cuerpos de dos mujeres en medio de una quebrada en la localidad de Iquipí, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos (Arequipa). Se calcula que tendrían entre 25 a 30 años de edad. Las labores de recuperación de los cadáveres culminaron la madrugada del 28 diciembre.

Una de ellas es de contextura medianamente gruesa, vestía un pantalón color manteca claro y una polera rosada, además se ve unas unas zapatillas negras. La segunda mujer, de contextura gruesa, solo vestía un polo rosado, tenía una herida profusa en la espalda.

Los cuerpos se encontraban parcialmente cubiertos con tierra y piedras, junto a una llanta. Además cerca de los cadáveres había una mochila rosada, que habría pertenecido a una de las víctimas.

Se investiga posible accidente

Una de las hipótesis apunta a un accidente, aunque las investigaciones determinarán si otra fue la causa del deceso. Según las primeras versiones de los lugareños, las mujeres habrían caído de un andarivel o winche obsoleto. De confirmarse esta versión, las víctimas se habrían desplomado a una profundidad de aproximadamente 40 metros.

Otras versiones indican que las mujeres no serían de la zona de Río Grande y trabajarían en un bar en Alto Molino, en Iquipí. Una de ellas ya habría sido reconocida por su madre.

Las labores de rescate estuvieron a cargo de la Comisaría Minas Ocoña, concluyendo la tarea de recuperación la madrugada de hoy 28 de diciembre. Los cuerpos serán trasladado a la morgue para la identificación y esclarecer las causas del deceso.