Módulo de Justicia de Paucarpata compartió amor en esta navidad

El Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, no sólo tuvo la oportunidad de compartir amor sino regalos con los niños del albergue de niños especiales “Sagrada Familia de Sabandia” durante estas fiestas de Navidad que se caracterizan siempre por la posibilidad de compartir con quienes menos tienen.

Jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos liderados por la Dra. Boni Alarcón Mercado, llevaron alimentos, juguetes y un show navideño a los niños y jóvenes que están albergados en este establecimiento que está dedicado a cuidar de ellos por estar en estado de abandono.

Durante la jornada, el juez Yuri Corrales Cuba, representó a papa Noel e hizo alegrar a los niños y cuidadoras de este albergue que fue transformado en un espacio de integración y amor gracias a este bonito gesto que reafirma su enfoque humanista y solidario que va más a allá de la función jurisdiccional.

Asimismo, siempre con el mismo espíritu solidario, la gran familia judicial del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, entregó las denominadas canastas navideñas solidarias en favor del personal de seguridad y limpieza, actividad que fue coronada con una gran chocolatada para los hijos de los servidores que pudieron compartir momentos de alegría y esperanza en estas fiestas especiales de Navidad.