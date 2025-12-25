Delincuentes ingresan a avícola y se llevan S/10 mil en Arequipa: amenazaron a trabajadores para cometer el delito

Agentes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Mirelia Quispe, La República

Agentes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Mirelia Quispe, La República

A vísperas de Navidad, delincuentes armados amenazaron a trabajadores de la avícola mayorista Avicruz, en el distrito de Miraflores, Arequipa, y se llevaron las ganancias obtenidas por la venta de pavos y pollos.

El hecho delictivo ocurrió aproximadamente a las 3:30 p.m., cuando los delincuentes salieron rápidamente de un vehículo y, mediante amenazas con armas, intimidaron a los empleados encargados del dinero. Las víctimas no tuvieron otra opción que entregar un total de 10 mil soles. Posteriormente, los delincuentes huyeron en el mismo vehículo. Se sabe que fueron cuatro trabajadores testigos del hecho y responsables de manejar el dinero.

Tras el asalto, la Policía llegó al lugar, acordonó la zona y tomó las declaraciones de los trabajadores del negocio avícola. El hecho ocurrió cerca de un módulo de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, identificado como “Torre de respuesta rápida”, junto a un mercado comercial llamado La Chavela.

Finalmente, los vecinos de la zona exigieron mayor seguridad e iluminación para evitar futuros robos.