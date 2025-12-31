HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Año Nuevo 2026 con mañanas frescas y sol en Lima: así estará el clima del 1 al 4 de enero, según Senamhi

En la costa peruana, se esperan cielos despejados con máximas de hasta 35 °C en zonas alejadas del litoral, mientras que las mañanas serán frescas por la influencia del mar.

Pronóstico del clima en Lima Metropolitana para los primeros días del 2026
Pronóstico del clima en Lima Metropolitana para los primeros días del 2026

A vísperas del Año Nuevo 2026 y de la temporada de verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y las primeras horas de la mañana, variando a brillo solar durante el mediodía, del 1 al 4 de enero.

La capital presentará temperaturas máximas de alrededor de 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C, principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas propias de la temporada. Además, no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas entre el jueves 1 y viernes 2 de enero.

MTC confirma cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

¿Cómo estará el clima en Perú durante los primeros días del 2026?

Costa

En la región costera del país predominarán cielos despejados y temperaturas elevadas, especialmente en zonas alejadas del litoral de Piura, Lambayeque e Ica, donde se esperan máximas cercanas a 35 °C. Por las mañanas, la influencia de la baja temperatura del mar, los vientos y la humedad costera generará nubosidad y un ambiente fresco.

Sierra

En la región andina se prevé un escenario mixto, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones localizadas, que podrían incluir lluvia, granizo, aguanieve o nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante el día, ciudades como Ayacucho podrían alcanzar hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay llegarían a 27 °C. Por la noche y madrugada, se registrarán bajas temperaturas: Huancavelica podría bajar hasta 3 °C y Juliaca hasta 5 °C, por lo que se recomienda abrigarse.

Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como "no saludables" a nivel nacional por el Minsa

lr.pe

Selva

La Amazonía mantendrá un ambiente cálido y húmedo durante los primeros días del año. En Iquitos se registrarán temperaturas máximas de hasta 32 °C, mientras que Pucallpa y Puerto Maldonado podrían alcanzar los 31 °C. Se esperan lluvias y tormentas focalizadas en Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa, así como en la selva de Cusco y Puno, acompañadas de cielo cubierto. Por la noche, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, entre 22 °C y 24 °C, típicas del clima tropical de la región.

Además, el Senamhi informó que del miércoles 31 de diciembre al 2 de enero se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 a 45 km/h. Para este miércoles, se estiman acumulados pluviales de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur. Estas precipitaciones podrían afectar los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

