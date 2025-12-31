A vísperas del Año Nuevo 2026 y de la temporada de verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y las primeras horas de la mañana, variando a brillo solar durante el mediodía, del 1 al 4 de enero.

La capital presentará temperaturas máximas de alrededor de 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C, principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas propias de la temporada. Además, no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas entre el jueves 1 y viernes 2 de enero.

¿Cómo estará el clima en Perú durante los primeros días del 2026?

Costa

En la región costera del país predominarán cielos despejados y temperaturas elevadas, especialmente en zonas alejadas del litoral de Piura, Lambayeque e Ica, donde se esperan máximas cercanas a 35 °C. Por las mañanas, la influencia de la baja temperatura del mar, los vientos y la humedad costera generará nubosidad y un ambiente fresco.

Sierra

En la región andina se prevé un escenario mixto, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones localizadas, que podrían incluir lluvia, granizo, aguanieve o nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante el día, ciudades como Ayacucho podrían alcanzar hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay llegarían a 27 °C. Por la noche y madrugada, se registrarán bajas temperaturas: Huancavelica podría bajar hasta 3 °C y Juliaca hasta 5 °C, por lo que se recomienda abrigarse.

Selva

La Amazonía mantendrá un ambiente cálido y húmedo durante los primeros días del año. En Iquitos se registrarán temperaturas máximas de hasta 32 °C, mientras que Pucallpa y Puerto Maldonado podrían alcanzar los 31 °C. Se esperan lluvias y tormentas focalizadas en Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa, así como en la selva de Cusco y Puno, acompañadas de cielo cubierto. Por la noche, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, entre 22 °C y 24 °C, típicas del clima tropical de la región.

Además, el Senamhi informó que del miércoles 31 de diciembre al 2 de enero se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 a 45 km/h. Para este miércoles, se estiman acumulados pluviales de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur. Estas precipitaciones podrían afectar los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.