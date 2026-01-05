Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas tras una balacera registrada en la madrugada del sábado 3 de enero en el centro de rehabilitación conocida como “Rescatando Almas”, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Libertad, en la zona de Luriama, campiña del distrito de Santa María, provincia limeña de Huaura.

Entre las víctimas mortales se encuentran el director del establecimiento y dos internos. El hecho se produjo durante un motín que se inició en los ambientes internos del local, donde se encontraban pacientes y trabajadores, según información preliminar proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con el testimonio de algunos internos, al menos dos pacientes habrían planificado una fuga y lograron someter a los cuidadores que resguardaban la puerta de ingreso. Durante el altercado se desencadenó un tiroteo dentro del centro de rehabilitación.

Fallecidos y heridos fueron trasladados al hospital de Huacho

Durante la madrugada, el Hospital Regional de Huacho atendió a cuatro personas con impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Dos de ellas fallecieron cuando eran auxiliadas en el área de emergencias.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Erick Saavedra Julca, paciente del centro, y Carlos Enrique Romero Castillo, director del establecimiento, quienes no resistieron a las heridas pese a los esfuerzos médicos. Ambos fueron trasladados al hospital por otros internos del local.

Víctimas: Carlos Romero, director del centro “Rescatando Almas" y Erick Saavedra, paciente. Foto: difusión

En los exteriores del centro de rehabilitación fue hallado el cuerpo de una tercera víctima. El fiscal a cargo de la investigación, Nilo Ayala, confirmó que se trataba de José Cárcamo Espinoza, paciente procedente del centro poblado de Humaya, quien presentaba un impacto de bala en la zona cervical derecha.

Tras culminar las diligencias en el lugar, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley, a fin de determinar el número de impactos de bala que recibieron.

Los heridos fueron identificados como Alexandro Coc Casanova y César Ortiz González, quienes permanecen internados en la unidad de emergencias del Hospital de Huacho bajo observación médica.

Investigación fiscal y policial

Personal de criminalística de la provincia de Huaura asumió las investigaciones para identificar a los responsables del motín, quienes lograron darse a la fuga. Según las primeras indagaciones, los internos habrían reducido al director del centro, le arrebataron su arma de fuego y le dispararon para evitar que alertara a las autoridades, lo que habría desencadenado el tiroteo.