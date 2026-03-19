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Política

Más de 150 observadores de la Unión Europea supervisarán las Elecciones Generales 2026

La misión internacional evaluará la transparencia del proceso electoral, el respeto de los derechos fundamentales y el desempeño de las instituciones antes, durante y después de los comicios.

La misión es integrada por 27 países de la UE, además de Canadá y Noruega. Foto: Silvana Quiñonez - La República.
La misión es integrada por 27 países de la UE, además de Canadá y Noruega. Foto: Silvana Quiñonez - La República.

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Perú, la eurodiputada Annalisa Corrado, informó sobre el despliegue de más de 150 observadores que supervisarán las Elecciones Generales del 12 de abril a lo largo de todo el proceso, incluida una eventual segunda vuelta presidencial.

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La misión, integrada por representantes de los 27 Estados miembros de la UE, además de Canadá y Noruega, inició sus actividades a finales de febrero y recientemente reforzó su presencia con la llegada de 50 observadores de largo plazo distribuidos en todas las regiones del país.

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El equipo también incluye analistas con sede en Lima, observadores de corto plazo que arribarán poco antes de la jornada electoral y delegaciones diplomáticas.

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Durante su primera visita al Perú, Corrado sostuvo reuniones con autoridades nacionales, entre ellas el presidente José María Balcázar y el canciller Hugo de Zela, así como con organismos electorales, medios de comunicación, observadores locales y organizaciones de la sociedad civil.

Evaluación integral del proceso electoral

La jefa de la misión explicó que el análisis abarcará todas las etapas del proceso electoral, desde el marco legal hasta la validación de los resultados. Entre los aspectos a evaluar figuran la imparcialidad de la administración electoral, la integridad del padrón, el registro de candidaturas, el financiamiento de campañas, el uso de recursos públicos y el acceso equitativo a los medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo, la observación incluirá la jornada de votación, el conteo de votos, el escrutinio y los posibles recursos de impugnación.

Corrado destacó que el gran número de candidaturas y la complejidad de la cédula —que contempla varias elecciones simultáneas y voto preferencial— representan un desafío para los electores, por lo que consideró clave el trabajo de las instituciones y de la sociedad civil para orientar a la población.

"Independencia y no injerencia"

Como parte de su agenda, la eurodiputada viajó a Cajamarca para conocer los preparativos fuera de la capital y evaluar el desarrollo de la campaña electoral en el interior del país, así como las medidas adoptadas para garantizar la integridad del proceso.

La misión europea continuará monitoreando tanto el contexto político como las condiciones de participación ciudadana en todo el territorio nacional.

"Nuestra evaluación técnica de estas elecciones se basa en tres principios fundamentales: independencia, imparcialidad y no injerencia. Emplearemos una metodología sólida y consolidada de observación a largo plazo a nivel nacional. Nuestro mandato es observar el proceso, pero no certificar los resultados. Estas elecciones pertenecen únicamente al pueblo peruano", afirmó Corrado.

La jefa de la misión regresará al país el próximo mes para presenciar los comicios del 12 de abril. Dos días después, el 14 de abril, presentará un informe preliminar en Lima. En caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, la MOE UE también desplegará observadores para esa jornada.

El informe final, que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales, será entregado a las autoridades y publicado aproximadamente dos meses después de concluido el proceso electoral.

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