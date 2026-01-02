Alrededor de las 4:20 p. m. del jueves 1 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó conocimiento de la fuga de Rolando Gerónimo Mateo (26), quien cumplía sentencia por el delito de violación sexual en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, más conocido como penal de Potracancha.

Según el medio local Página 3, durante las primeras diligencias, las autoridades identificaron una motocicleta que habría servido para facilitar la huida del interno y que pertenecería al padre del sentenciado, quien es natural del distrito de Churubamba.

Tras el hecho, la entidad compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde detalló que el prisionero escapó bajo la modalidad de escalamiento en el perímetro comprendido entre los pabellones 1 al 4; es decir, usando una soga trepó uno de los muros del penal del torreón N11.

Reo aprovechó torreones sin vigilancia

El INPE precisó que el servicio de vigilancia externa de la zona denominada “tierra de nadie”, por donde se escabulló Gerónimo Mateo, se encontraba a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Sección de Seguridad de Penales (SECSPEN) de Potracancha.

“Hoy los torreones que fueron cubiertos y relevados a las 2 p.m., son T2, T4, T6, T7 y T9, quedando sin efectivos policiales de servicio los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12, siendo el torreón 11 donde se produjo la fuga”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la fuga de Gerónimo Mateo. Foto: INPE.

PNP despliega operativo de búsqueda

La autoridad penitenciaria comunicó la fuga a la PNP para que emprenda las acciones necesarias de búsqueda y recaptura. Por otro lado, informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan. Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar se apersonó al penal de Potracancha tras tomar conocimiento del escape del interno.

