Sociedad

San Marcos ofrecerá talleres musicales, deportivos y académicos en sus vacaciones útiles 2026: consulta precios y horarios

Los cursos abordarán diversas áreas, como deportes, música, recreación y refuerzo académico, todos impartidos en la Ciudad Universitaria de la Decana de América.

La matrícula para los talleres vacacionales será hasta el lunes 5 de enero
La matrícula para los talleres vacacionales será hasta el lunes 5 de enero | Composición LR | Difusión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha presentado su programa de Vacaciones Útiles 2026, que incluye una variada oferta de talleres para todas las edades, desde los 5 años en adelante. La matrícula se abrirá el lunes 5 de enero en la Oficina de Servicio Social, ubicada en el Edificio Jorge Basadre.

Asimismo, todos los cursos se dictarán en la Ciudad Universitaria de la UNMSM. Durante la matrícula se precisará la sede exacta donde se impartirán las clases para los estudiantes. Los accesos principales a los talles serán por la Puerta 1 y 2.

PUEDES VER: San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

¿Qué talleres ofrecerá San Marcos en sus Vacaciones Útiles?

Los talleres de las Vacaciones Útiles 2026 de San Marcos abarcarán diversas áreas, incluyendo las siguientes:

Deportivos

  • Fútbol
  • Minibasket
  • Básquetbol Menores
  • Básquetbol Mayores
  • Karate
  • Kung Fu
  • Voleibol
  • Tae kwon do
  • Aikido
  • Ajedrez
  • Gimnasia Aeróbica

Musicales

  • Canto
  • Guitarra
  • Órgano
  • Marinera Norteña

Recreativos

  • Oratoria
  • Manejo de emociones
  • Bisutería
  • Terrario
  • Tejido
  • Dibujo y pintura artística
  • Pintura en tela
  • Etiqueta social
  • Caritas pintadas
  • Manualidades diversas
  • Teatro

Académicos

  • Matemática reforzamiento (primaria y secundaria)
  • Matemática pre (primaria y secundaria)

PUEDES VER: Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: escolares hasta cuarto año y universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados

¿Cuáles son las tarifas para los talleres?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece las siguientes tarifas diferenciadas para el público:

  • Personas con discapacidad: S/70.
  • Estudiantes sanmarquinos: S/70.
  • Comunidad sanmarquina (hijos de docentes, trabajadores y administrativos): S/90.
  • Público general: S/100.

¿Cuáles son los horarios de las clases?

Los cursos serán dictados de lunes a viernes en la mañana y en la tarde desde el martes 6 de enero. Estos son los horarios de los talleres, cada uno con horarios y rangos de edad especificados.

  • Fútbol: para niños de 9 a 12 años, las clases se realizan los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 9:00. Para los de 5 a 8 años, el horario es de 9:00 a 10:00, y para los de 13 a 16 años, de 10:00 a 11:00, los mismos días.
  • Fútbol femenino: para niñas de 9 a 12 años, los martes y jueves de 8:00 a 9:30; de 5 a 8 años, los martes y jueves de 9:30 a 11:00; y de 13 a 16 años, los martes y jueves de 11:00 a 12:30.
  • Básquetbol: mini básquet para 6 a 9 años, los miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; para menores de 9 a 14 años, los miércoles y viernes de 10:10 a 11:10; y para mayores de 15 años, los miércoles y viernes de 11:10 a 12:10.
  • Voleibol: para niños de 8 a 10 años, los martes y jueves de 8:00 a 9:00; para 11 a 14 años, los martes y jueves de 9:10 a 10:10; y para mayores de 15 años, los martes y jueves de 10:20 a 11:20 y de 11:20 a 12:20.
  • Karate: para niños de 7 a 10 años, los lunes a viernes de 9:00 a 10:00; para jóvenes de 11 a 16 años, los lunes a viernes de 10:10 a 11:10.
  • Kung Fu: para 10 a 12 años, los martes y jueves de 10:00 a 11:00; y para 13 a 17 años, los martes y jueves de 11:10 a 12:10.
  • Tae Kwon Do: para mayores de 9 años, los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00; para 5 a 8 años, los lunes y miércoles de 10:00 a 11:00.
  • Aikido: para 5 a 12 años, los lunes y miércoles de 11:00 a 12:00; para 13 a 17 años, los lunes y miércoles de 12:00 a 13:00.
  • Ajedrez: para principiantes de 5 a 6 años, los martes y jueves de 8:00 a 9:00; para nivel básico de 6 años en adelante, los martes y jueves de 9:00 a 10:00; para nivel intermedio de 8 años en adelante, los martes y jueves de 10:00 a 11:00; y avanzado para 8 años en adelante, los martes y jueves de 11:00 a 12:00.
  • Canto: para 6 a 10 años, los martes y jueves de 10:00 a 11:00; para mayores de 11 años, los martes y jueves de 12:00 a 13:00.
  • Guitarra: para 6 a 10 años, los martes y jueves de 9:00 a 10:00 y los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00; para mayores de 11 años, los martes y jueves de 11:00 a 12:00 y los lunes y miércoles de 10:15 a 11:15.
  • Órgano: para 6 a 11 años, los lunes y miércoles de 11:30 a 12:30; para 12 a 16 años, los lunes y miércoles de 12:45 a 13:45.
  • Marinera norteña: para 7 a 11 años, los martes y jueves de 10:00 a 11:00; para mayores de 12 años, los martes y jueves de 11:15 a 12:15.
  • Oratoria: para 5 a 8 años, los lunes y miércoles de 10:00 a 12:00; para 9 a 12 años, los martes y jueves de 10:00 a 12:00; para adolescentes y adultos, los lunes y miércoles de 14:30 a 16:30 y los martes y jueves de 14:00 a 16:00.
  • Manejo de emociones: para 9 a 11 años, los jueves de 9:00 a 11:00; para 6 a 8 años, los jueves de 11:00 a 13:00; para 12 a 15 años, los jueves de 14:00 a 16:00.
  • Manualidades y arte: bisutería, lunes y miércoles de 9:00 a 10:00, para 7 años en adelante; terrario, lunes y miércoles de 10:10 a 11:10, para 7 años en adelante; tejido, lunes y miércoles de 11:20 a 12:20, para 7 años en adelante; dibujo y pintura artística, lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 para 7 a 12 años y de 11:00 a 12:00 para 10 a 15 años; pintura en tela, lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 para 7 años en adelante.
  • Etiqueta social: para 8 años en adelante, viernes de 8:00 a 10:00.
  • Caritas pintadas: para 8 años en adelante, viernes de 10:00 a 12:00.
  • Manualidades diversas: para 9 a 16 años, jueves de 9:00 a 11:00.
  • Teatro: para 5 a 8 años, lunes y miércoles de 9:30 a 11:00; para 9 a 12 años, lunes y miércoles de 11:00 a 12:30 y viernes de 10:00 a 13:00; para adolescentes y adultos, lunes y miércoles de 14:30 a 16:30.
  • Matemática reforzamiento: para 8 a 9 años, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; para 10 a 11 años, lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00; para 12 a 14 años, martes y jueves de 9:00 a 11:00; para 15 a 16 años, martes y jueves de 11:00 a 13:00.
  • Matemática pre secundaria: para 12 a 14 años, lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:00; para 15 a 16 años, lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:00.

