Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Sociedad

Fallece joven trabajadora que sufrió quemaduras tras ataque a inmobiliaria en Trujillo

Madre de la víctima sospecha que el ataque y la muerte de su hija fueron planeados y culpa a la empresa R&G. Además, afirma que, hasta ahora, la policía no ha logrado identificar a los responsables del hecho.


Melany renunció a su empleo en la inmobiliaria un día antes del ataque. Créditos: composición LR.
¡No resistió! Melany Lino Cruz, una joven trabajadora, perdió la vida tras estar internada en el Hospital Regional de Trujillo debido a graves quemaduras sufridas durante un ataque ocurrido en la inmobiliaria R&G, ubicada en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo.

Laura Cruz, madre de la víctima, contó a La República que su hija venía luchando por su vida desde el 20 de diciembre, día en que ocurrió el ataque. En los últimos días, los médicos le habían dado esperanzas de que su hija mejoraba, pero esas ilusiones fueron falsas, ya que su hija dejó de existir la mañana del 30 de diciembre.

Policía muere tras disparo de su compañero en vivienda cercana a base PNP de Trujillo

"Mi hija falleció hoy (30 de diciembre). Hasta el día viernes, hubo buenos resultados; los doctores me dijeron que los signos vitales de mi hija (Melany Lino) iban bien, pero no fue así, porque murió. Creo que a mi hija la mandaron a matar", dijo Laura Cruz.

Sospechan que muerte de Melany fue planeada por dueña de inmobiliaria

En esa línea, la progenitora de Melany denunció que el ataque y la muerte de su hija fueron planeados y que los responsables serían la dueña de la inmobiliaria R&G, Jazmín González, y su esposo.

"Mi hijita sabía muchas cosas y esa señora, la dueña de la inmobiliaria, para que no la delatara, la mandó a matar. Sé que hay algo turbio, porque mi hija me decía que en esos terrenos pasaban muchas cosas raras", narró.

Asimismo, agregó que Melany renunció a su empleo en la inmobiliaria un día antes del ataque, lo cual le genera aún más sospechas.

La Libertad: Fiscalía libera a policía que habría disparado contra colega en cuarto que alquilaban juntos

Denuncia abandono de autoridades

Finalmente, Laura Cruz lamentó que, hasta la fecha, la Policía no haya capturado a los responsables del hecho y que las autoridades del gobierno central no le hayan brindado el apoyo correspondiente.

"Por parte de las autoridades de la Policía, no tengo ninguna información. Han pasado 12 días y no hay noticias de las investigaciones. He pedido al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Mujer que me apoyen, pero nadie lo hizo", lamentó.

