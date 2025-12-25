HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: árbol navideño del distrito de La Unión se incendia en Nochebuena

La comuna asegura que el siniestro fue provocado. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que un joven lanza pirotécnicos hacia la decoración.

Incidente habría sido provocado, según la Municipalidad de La Unión. Foto: Composición LR / Difusión
Incidente habría sido provocado, según la Municipalidad de La Unión. Foto: Composición LR / Difusión

Lo que debió ser un espacio para compartir y recordar, se convirtió en el escenario de un incendio en Piura. El árbol navideño que la Municipalidad Distrital de La Unión había instalado en la plaza de armas ardió en llamas a la medianoche de este 25 de diciembre.

Moradores de la zona y transeúntes alertaron del fuego a las autoridades; sin embargo, ante el temor de que el fuego se expanda, decidieron derribar la estructura. Todo quedó grabado en sus celulares.

Incendio habría sido provocado

Minutos después, la comuna utilizó sus redes sociales oficiales para condenar el acto. Al respecto, el ente asegura que el hecho fue provocado por un joven que lanzó luces de bengala con dirección al árbol.

"Gracias a las imágenes obtenidas por nuestro personal a través de las cámaras de videovigilancia, se ha podido constatar que el árbol ubicado en la Plaza Cívica de nuestro distrito ha sido intencionalmente incendiado por una persona sin escrúpulos (...) Este lamentablemente hecho no solo representa un daño material, sino también una agresión a un espacio que simboliza encuentro, identidad y orgullo", se lee.

Tras ello, desde la municipalidad distrital informaron que realizarán las diligencias correspondientes para localizar al responsable y esclarecer los hechos, a fin de que el acto no quede impune. En esa línea, exhortó a la población a mantener respeto por los bienes públicos.

Por su parte, los pobladores han aprovechado las redes para criticar el joven, aunque otro grupo de personas aseguran que todo habría sido un accidente.

