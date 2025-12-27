HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      
Sociedad

Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

Senamhi advirtió que se prevé un aumento de la radiación ultravioleta por escasa nubosidad al mediodía, lo que eleva el riesgo para la salud y requiere protección solar.

Lima y otras 12 regiones cerrarán el año con incremento de temperatura, según Senamhi
Lima y otras 12 regiones cerrarán el año con incremento de temperatura, según Senamhi | Carlos Felix | La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un aviso naranja para las regiones de la sierra y costa sur del país, donde se anticipa un aumento considerable de la temperatura diurna desde el lunes 29 al miércoles 31 de diciembre de 2025. Este fenómeno meteorológico tendrá una duración de 61 horas y podría ocasionar condiciones climáticas adversas.

Además del incremento térmico, se pronostican ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora y un aumento de la nubosidad que traerá chubascos en las horas de la tarde. La alerta fue emitida el sábado 27 de diciembre, con el objetivo de que la población y autoridades estén preparadas para hacer frente a esta situación.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

lr.pe

Zonas y temperaturas afectadas

Según Senamhi, las temperaturas máximas previstas para el lunes 29 de diciembre oscilarán entre 19°C y 30°C en la sierra norte, entre 12°C y 29°C en la sierra centro y entre 15°C y 24°C en la sierra sur. Por su parte, la costa sur experimentará temperaturas entre 15°C y 27°C, con un marcado aumento en la sensación térmica. Además, señalaron que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecería un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Las regiones de afectación incluyen Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, según el mapa de alerta emitido.

PUEDES VER: Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

lr.pe

Recomendaciones y medidas preventivas por Senamhi

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales para evitar riesgos. Senamhi también precisó que es importante tomar precauciones para mitigar el impacto de la radiación UV, como el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Asimismo, aconsejaron estar atentos a posibles ráfagas de viento que pueden generar incomodidad y afectaciones menores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

LEER MÁS
Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

LEER MÁS
Alerta en fiestas: Senamhi advierte que estos distritos de Lima podrían empeorar la contaminación del aire por uso de pirotecnia

Alerta en fiestas: Senamhi advierte que estos distritos de Lima podrían empeorar la contaminación del aire por uso de pirotecnia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

LEER MÁS
Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

LEER MÁS
Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025