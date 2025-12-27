Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre
Senamhi advirtió que se prevé un aumento de la radiación ultravioleta por escasa nubosidad al mediodía, lo que eleva el riesgo para la salud y requiere protección solar.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un aviso naranja para las regiones de la sierra y costa sur del país, donde se anticipa un aumento considerable de la temperatura diurna desde el lunes 29 al miércoles 31 de diciembre de 2025. Este fenómeno meteorológico tendrá una duración de 61 horas y podría ocasionar condiciones climáticas adversas.
Además del incremento térmico, se pronostican ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora y un aumento de la nubosidad que traerá chubascos en las horas de la tarde. La alerta fue emitida el sábado 27 de diciembre, con el objetivo de que la población y autoridades estén preparadas para hacer frente a esta situación.
Zonas y temperaturas afectadas
Según Senamhi, las temperaturas máximas previstas para el lunes 29 de diciembre oscilarán entre 19°C y 30°C en la sierra norte, entre 12°C y 29°C en la sierra centro y entre 15°C y 24°C en la sierra sur. Por su parte, la costa sur experimentará temperaturas entre 15°C y 27°C, con un marcado aumento en la sensación térmica. Además, señalaron que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecería un aumento de la radiación ultravioleta (UV).
Las regiones de afectación incluyen Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, según el mapa de alerta emitido.
Recomendaciones y medidas preventivas por Senamhi
Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales para evitar riesgos. Senamhi también precisó que es importante tomar precauciones para mitigar el impacto de la radiación UV, como el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Asimismo, aconsejaron estar atentos a posibles ráfagas de viento que pueden generar incomodidad y afectaciones menores.
