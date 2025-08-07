HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Sociedad

Hermanos salvan a su madre de ser asesinada por su padre en intento de feminicidio en Huancayo

Tentativa de feminicidio en Huancayo. Un padre intentó asesinar a la madre de sus hijos y amenazó a uno de ellos cuando intentó defender a su progenitora.

Los hijos y la mujer fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Los hijos y la mujer fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. | Foto: composición LR/Reniec/Ministerio del Interior

Sucedió en anexo de Colpar, distrito de Quilcas, Huancayo. Un padre de familia intentó asesinar a la madre de sus hijos con un cuchillo al interior del hogar donde viven. El menor de los hijos de la víctima de tentativa de feminicidio, de apenas 8 años, presenció la escena y de inmediato dio aviso a su hermano mayor (15), el cual trató de persuadir a su padre conversando; pero ante la negativa de su progenitor optó por golpearlo en defensa de su mamá.

Este momento fue aprovechado por el tercer vástago de la mujer, de 12 años, quien, viendo a Agustín Florencio Rodríguez Cárdenas aturdido, rápidamente lo despojó del arma blanca y huyó, salvando así a su madre del ataque de su conviviente. Cabe señalar que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y detuvieron a Rodríguez, incautando el arma usada por este sujeto en el proceso.

Padre de los menores también trató de matar a uno de sus hijos, según la víctima

Según declaraciones ante ATV de la madre víctima de intento de feminicidio por parte del padre de sus hijos, el agresor también trató de matar a su vástago de 15 años, quien acudió en defensa de su progenitora tras la alerta de su hermano de 8 años, "cállate (...), con todo tu madre vas a estar muerto acá".

Cabe señalar que luego de la amenaza el menor se defendió y gracias a la intervención de su otro hermano pudieron salvar a su madre. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra realizando las diligencias del caso; mientras que los hijos y la mujer fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

