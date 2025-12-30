Lima sin agua por 12 horas: ¿qué zonas serán afectados por el corte el 31 de diciembre, según Sedapal?
Los cortes de agua se realizarán para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento. Sedapal recomienda a todos sus usuarios tomar precauciones ante la falta de este servicio.
A poco de recibir el Año Nuevo 2026, Sedapal informó de corte de agua programado en varias zonas de Lima para este 31 de diciembre. La interrupción del servicio de agua potable corresponde a trabajos de limpieza de reservorio y también mejorar la calidad del suministro. De esta forma, instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias.
Cabe desatacar, que varias de las zonas afectadas incluyen urbanizaciones, asentamientos humanos y varias avenidas, según reportó Sedapal en sus redes. Usuarios pueden revisar los canales oficiales y también pueden comunicarse al servicio de atención telefónica Aquafono para consultas.
¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua en Lima este 31 de diciembre?
El corte de agua en Lima se realizará en el sector 41 del distrito de Cercado de Lima y afectará varias urbanizaciones:
- Urb. Pando tercera etapa
- C.H. Palomino
- P.J. Los Sauces
- Urb. AVEP segunda etapa
- Urb. Palomino
- A.H. Luis Pardo
- Urb. Las Brisas segunda etapa.
Foto: Sedapal
¿Qué hacer en caso de un corte programado por Sedapal?
Tras el anuncio de un corte programado en Lima, Sedapal detalló algunas recomendaciones para evitar inconvenientes a causa de la restricción.
- Almacenar agua en recipientes limpios y debidamente tapados para evitar la contaminación.
- Utilizar el agua con moderación, priorizando el consumo y la higiene personal.
- Revisar que las llaves de paso permanezcan cerradas durante el corte para prevenir posibles filtraciones o fugas al momento de la reposición.
- Mantener el contacto con vecinos y familiares para compartir información y apoyo en caso de requerirse.