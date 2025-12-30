HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Lima sin agua por 12 horas: ¿qué zonas serán afectados por el corte el 31 de diciembre, según Sedapal?

Los cortes de agua se realizarán para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento. Sedapal recomienda a todos sus usuarios tomar precauciones ante la falta de este servicio.

Revisa las zonas afectadas por corte de Sedapal.
Revisa las zonas afectadas por corte de Sedapal. | Foto: composición LR/Sedapal

A poco de recibir el Año Nuevo 2026, Sedapal informó de corte de agua programado en varias zonas de Lima para este 31 de diciembre. La interrupción del servicio de agua potable corresponde a trabajos de limpieza de reservorio y también mejorar la calidad del suministro. De esta forma, instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias.

Cabe desatacar, que varias de las zonas afectadas incluyen urbanizaciones, asentamientos humanos y varias avenidas, según reportó Sedapal en sus redes. Usuarios pueden revisar los canales oficiales y también pueden comunicarse al servicio de atención telefónica Aquafono para consultas.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MTC confirma cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

lr.pe

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua en Lima este 31 de diciembre?

El corte de agua en Lima se realizará en el sector 41 del distrito de Cercado de Lima y afectará varias urbanizaciones:

  • Urb. Pando tercera etapa
  • C.H. Palomino
  • P.J. Los Sauces
  • Urb. AVEP segunda etapa
  • Urb. Palomino
  • A.H. Luis Pardo
  • Urb. Las Brisas segunda etapa.
Corte de agua para este miércoles 31 de diciembre. Foto: Sedapal

Corte de agua para este miércoles 31 de diciembre. Foto: Sedapal

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un corte programado por Sedapal?

Tras el anuncio de un corte programado en Lima, Sedapal detalló algunas recomendaciones para evitar inconvenientes a causa de la restricción.

  • Almacenar agua en recipientes limpios y debidamente tapados para evitar la contaminación.
  • Utilizar el agua con moderación, priorizando el consumo y la higiene personal.
  • Revisar que las llaves de paso permanezcan cerradas durante el corte para prevenir posibles filtraciones o fugas al momento de la reposición.
  • Mantener el contacto con vecinos y familiares para compartir información y apoyo en caso de requerirse.

Notas relacionadas
Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS
Sedapal programa corte a horas de Navidad: estas son las zonas afectadas de Lima el 24 de diciembre

Sedapal programa corte a horas de Navidad: estas son las zonas afectadas de Lima el 24 de diciembre

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: conoce los distritos afectados y horarios de Sedapal para el 15 y 17 de diciembre

Corte de agua en Lima: conoce los distritos afectados y horarios de Sedapal para el 15 y 17 de diciembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Atacan a pedradas vehículo de trabajadora municipal en Bellavista tras amenazas contra su vida: "Deja de dar información"

Atacan a pedradas vehículo de trabajadora municipal en Bellavista tras amenazas contra su vida: "Deja de dar información"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

Sociedad

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025