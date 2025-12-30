Revisa las zonas afectadas por corte de Sedapal. | Foto: composición LR/Sedapal

Revisa las zonas afectadas por corte de Sedapal. | Foto: composición LR/Sedapal

A poco de recibir el Año Nuevo 2026, Sedapal informó de corte de agua programado en varias zonas de Lima para este 31 de diciembre. La interrupción del servicio de agua potable corresponde a trabajos de limpieza de reservorio y también mejorar la calidad del suministro. De esta forma, instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias.

Cabe desatacar, que varias de las zonas afectadas incluyen urbanizaciones, asentamientos humanos y varias avenidas, según reportó Sedapal en sus redes. Usuarios pueden revisar los canales oficiales y también pueden comunicarse al servicio de atención telefónica Aquafono para consultas.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua en Lima este 31 de diciembre?

El corte de agua en Lima se realizará en el sector 41 del distrito de Cercado de Lima y afectará varias urbanizaciones:

Urb. Pando tercera etapa

C.H. Palomino

P.J. Los Sauces

Urb. AVEP segunda etapa

Urb. Palomino

A.H. Luis Pardo

Urb. Las Brisas segunda etapa.

Corte de agua para este miércoles 31 de diciembre. Foto: Sedapal

¿Qué hacer en caso de un corte programado por Sedapal?

Tras el anuncio de un corte programado en Lima, Sedapal detalló algunas recomendaciones para evitar inconvenientes a causa de la restricción.