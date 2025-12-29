Un obrero de 64 años, Teófilo Enciso Ccopa, murió en un accidente laboral en Chorrillos, mientras realizaba trabajos de demolición en una obra el 28 de diciembre. | composición LR

Un obrero de 64 años, Teófilo Enciso Ccopa, murió en un accidente laboral en Chorrillos, mientras realizaba trabajos de demolición en una obra el 28 de diciembre. | composición LR

Un obrero identificado como Teófilo Enciso Ccopa, de 64 años, falleció durante labores en una construcción en el distrito de Chorrillos. El accidente se registró el domingo 28 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Víctor Humareda. Enciso se encontraba realizando trabajos de demolición con un rotomartillo cuando una estructura interior cedió y un muro colapsó sobre él.

Ocho compañeros iniciaron de inmediato labores de rescate con herramientas improvisadas y lograron liberarlo tras varios minutos. Aunque el trabajador presentaba signos vitales al ser liberado y recibió atención inicial en el lugar, falleció minutos después antes de ser trasladado a un centro de salud, debido a la gravedad de las lesiones.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Falta de permisos y medidas de seguridad en obra de Chorillos

Representantes de la Municipalidad de Chorrillos llegaron al lugar tras el accidente y paralizaron la obra, al constatar que el predio no contaba con la documentación ni los permisos necesarios para ejecutar los trabajos, lo que podría haber influido en la ausencia de medidas de seguridad adecuadas.

La comuna colocó los carteles de clausura en el ingreso del predio y anunció que evaluará técnicamente la construcción para determinar posibles negligencias y sanciones administrativas a los responsables.

PUEDES VER: Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Investigación policial y judicial por muerte de obrero

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino la escena y aún realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Los efectivos recopilaron testimonios de los trabajadores presentes. El caso ha quedado bajo la supervisión de la Fiscalía, que decidirá las acciones penales que correspondan.

El cuerpo de Teófilo Enciso fue trasladado a la morgue, mientras se espera un pronunciamiento del Ministerio Público sobre las eventuales responsabilidades por este lamentable accidente laboral.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.