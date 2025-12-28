Puno: adulto mayor en estado grave tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga

Un adulto mayor quedó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil en la ciudad de Puno, el conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió la noche del último sábado 27 de diciembre, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del jirón Víctor Echave, frente al estadio Enrique Torres Belón.

De acuerdo con la información de testigos, el varón fue embestido por un vehículo cuando se desplazaba por dicha vía, quedando tendido sobre la pista. Los vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho dieron aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar se constituyó personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes brindaron atención inmediata al herido, estabilizándolo en el lugar antes de proceder con su traslado de emergencia al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno.

Herido con pronóstico reservado

El herido fue identificado como Gregorio Román Quispe, de 76 años de edad, quien ingresó al área de trauma shock con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, permaneciendo internado bajo observación médica permanente y con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones para ubicar al conductor del vehículo implicado en el atropello, quien huyó sin prestar auxilio a la víctima. Asimismo, se evalúa la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del estadio y vías adyacentes.