Judicialidad

Destacan avances en celeridad de procesos de tenencia y régimen de visitas de menores

Durante ceremonia por el 1er. aniversario de implementación de la oralidad en la Módulo Corporativo de Familia de la CSJAR.

Este modelo ha reducido los plazos de tramitación de meses a unas pocas horas. Fuente: Difusión.
A un año de la implementación del modelo de oralidad en los procesos de Familia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se pueden anunciar importantes avances logrados en procesos de tenencia de menores y régimen de visitas con lo cual se está garantizando una atención más célere, eficiente y centrada en las personas, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Desde su puesta en marcha, este modelo procesal ha permitido reducir los plazos de tramitación de meses hasta sólo en 4 horas gracias a la intervención del equipo multidisciplinario de profesionales que haciendo uso de técnicas de diálogo y comunicación asertiva logran acuerdos importantes en favor de los menores.

El responsable del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos de Familia” e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dr. Johnny Cáceres Valencia, resaltó el compromiso y responsabilidad de jueces y servidores del área de Familia de la Corte de Justicia de Arequipa que se han comprometido con el éxito de esta reforma que nació a nivel nacional en Arequipa y que está beneficiando al usuario de pie que ve resueltas sus demandas en tiempo célere, desterrándose prolongaciones de tramitación innecesarias.

En la misma línea, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, dijo sentirse orgulloso del grupo humano que representa por cuanto con esfuerzo y dedicación, están logrando una justicia más humana, accesible y moderna, alineada a los lineamientos del Poder Judicial y a las necesidades reales de la ciudadanía.

Durante este acto protocolar, se destacó el esfuerzo y profesionalismo de educadores, psicólogos y trabajadoras sociales que conforman el equipo multidisciplinario que permiten la solución inmediata de los procesos de tenencia de menores y régimen de visitas; fortaleciendo este modelo que consolida una justicia de Familia más cercana, eficaz y orientada a la protección de los derechos fundamentales de las familias.

La sesión solemne por este 1er. aniversario contó con la presencia de los jueces coordinadores del Módulo de Familia, Julia Montesinos y Montesinos Hartley y Renaynaldo Tantaleán Odar; además de la admistradora, Giovana Cano Valencia; además de jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos en pleno.

