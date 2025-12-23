Piden 9 meses de prisión preventiva para efectivo policial por golpiza que causó la muerte de padre de familia

Los familiares de Olemar Morante, operador de maquinaria pesada que falleció tras recibir una golpiza por una turba, pidieron justicia en los exteriores del Poder Judicial en Piura. En esa línea, los manifestantes respaldaron el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra el efectivo policial G. C. Y. G.

Como se sabe, Olemar Morante se encontraba en una fiesta en el sector de La Legua, en el distrito de Catacaos (Piura), cuando habría tropezado con uno de los asistentes. Este incidente generó una discusión que escaló a grandes proporciones cuando más de una decena de personas intervinieron, agrediendo al también padre de familia.

Juan Morante, hermano del fallecido, señaló como principal responsable tras la agresión al agente policial, quien habría derribado al fallecido, para luego aplicarle una llave e inmovilizarlo en el suelo.

"Allí fue que se le dio puntapiés en el pecho y la espalda. Producto de ello se produjeron las costillas rotas y, luego, la contusión pulmonar por la cual fallece mi hermano", detalló el denunciante.

Víctima fue agredida por una decena de personas.





Por otro lado, Juan Morante sostuvo que su hermano deja dos menores en estado de orfandad, así como un tercer hijo que corre el riesgo de abandonar su formación universitaria ya que no cuentan con los recursos para costearla.

"Quisieron conciliar con nosotros pero no coincidimos. Solo pedimos justicia, no queremos venganza. Deseamos que mi hermano descanse en paz y que mis sobrinos no queden desamparados", finalizó.