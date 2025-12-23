HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Piden 9 meses de prisión preventiva para efectivo policial por golpiza que causó la muerte de padre de familia

El hermano de Olemar Morante, sostuvo que el agente habría reducido a la víctima en el suelo, momento en que una turba aprovechó para propinarle una golpiza que le causaría la muerte.


"Solo pedimos justicia, no queremos venganza", enfatizan los deudos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
"Solo pedimos justicia, no queremos venganza", enfatizan los deudos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los familiares de Olemar Morante, operador de maquinaria pesada que falleció tras recibir una golpiza por una turba, pidieron justicia en los exteriores del Poder Judicial en Piura. En esa línea, los manifestantes respaldaron el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra el efectivo policial G. C. Y. G.

Como se sabe, Olemar Morante se encontraba en una fiesta en el sector de La Legua, en el distrito de Catacaos (Piura), cuando habría tropezado con uno de los asistentes. Este incidente generó una discusión que escaló a grandes proporciones cuando más de una decena de personas intervinieron, agrediendo al también padre de familia.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Asesinan a hombre y hieren a su pareja en ataque armado en Sullana: sicarios habrían cobrado S/10.000 por el crimen

lr.pe

Juan Morante, hermano del fallecido, señaló como principal responsable tras la agresión al agente policial, quien habría derribado al fallecido, para luego aplicarle una llave e inmovilizarlo en el suelo.

"Allí fue que se le dio puntapiés en el pecho y la espalda. Producto de ello se produjeron las costillas rotas y, luego, la contusión pulmonar por la cual fallece mi hermano", detalló el denunciante.

Víctima fue agredida por una decena de personas. Créditos: Almendra Ruesta / La República.<br><br>

Víctima fue agredida por una decena de personas. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Por otro lado, Juan Morante sostuvo que su hermano deja dos menores en estado de orfandad, así como un tercer hijo que corre el riesgo de abandonar su formación universitaria ya que no cuentan con los recursos para costearla.

"Quisieron conciliar con nosotros pero no coincidimos. Solo pedimos justicia, no queremos venganza. Deseamos que mi hermano descanse en paz y que mis sobrinos no queden desamparados", finalizó.

Notas relacionadas
Corte Superior de Piura compartió con niñas y niños de los Ejidos Huán

Corte Superior de Piura compartió con niñas y niños de los Ejidos Huán

LEER MÁS
Se realizó visita administrativa a los juzgados de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura

Se realizó visita administrativa a los juzgados de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura

LEER MÁS
Culminó Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025 en Piura

Culminó Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025 en Piura

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

LEER MÁS
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Exalumna extorsionaba a sus propios profesores para que apruebe a estudiantes en El Agustino: docente renunció por temor a su vida

Exalumna extorsionaba a sus propios profesores para que apruebe a estudiantes en El Agustino: docente renunció por temor a su vida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Sociedad

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Tráfico en Lima EN VIVO hoy: calles cerradas, rutas alternas y estado del tránsito vehicular en tiempo real a pocos días de Navidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025