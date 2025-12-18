HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policía desaloja a extranjeros de campamento en Tacna: uno de ellos abuso de una menor de 6 años

Autoridades lograron detener al responsable del delito. El hecho ocurrió en Morro Sama, donde los pobladores denuncian que la zona ha sido tomada por malos ciudadanos que no son peruanos 

Hay 200 ciudadanos venezolanos que viven en Morro Sama de manera ilegal, según los vecinos. Foto: Cortesía
Hay 200 ciudadanos venezolanos que viven en Morro Sama de manera ilegal, según los vecinos. Foto: Cortesía

La población de Puerto Artesanal Morro Sama, en Tacna, junto a la Policía, desalojó a un grupo de extranjeros que habían acampado en un área libre del puerto. Ello ocurrió tras la detención de un ciudadano venezolano acusado de abusar de una niña de seis años, de la misma nacionalidad.

El coronel de la Policía Nacional, Enrique Huasasquiche, jefe del Departamento de Investigación Criminal, confirmó que el examen médico de la menor confirmó el abuso. El imputado, identificado como Darwin Javier Lara García (24), permanecía detenido en el puesto policial Mariano Santos Mateo.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

Tras la denuncia y detención, el miércoles la población de Morro Sama exigió el retiro de covachas y carpas de ciudadanos venezolanos. La Policía realizó un operativo de control de identidad, pero la mayoría de los migrantes huyó dejando en abandono sus carpas.

PUEDES VER: Tacna: cisterna de municipalidad Alto de la Alianza destruye muro de centro educativo y deja tres heridos

lr.pe

Huasasquiche también comentó que el detenido tenía residencia regular en Perú por razones humanitarias, es decir ingresó al país bajo un permiso para proteger su vida por alguna amenaza o riesgo en su país.

Mario Reinoso, presidente de la junta vecinal Morro Sama y presidente de la asociación de pescadores artesanales de boliches, contó que desde hace dos años su jurisdicción tiene cerca de 200 ciudadanos venezolanos residentes, quienes viven en chozas o carpas.

Algunos de los migrantes se dedican a la pesca o tareas ocasionales. Reinoso advirtió que desde la llegada de esta población la inseguridad en el puerto se ha incrementado. Aunque reconoció que esos campamentos también viven niños y adolescentes.

Notas relacionadas
Tacna: cisterna de municipalidad Alto de la Alianza destruye muro de centro educativo y deja tres heridos

Tacna: cisterna de municipalidad Alto de la Alianza destruye muro de centro educativo y deja tres heridos

LEER MÁS
Regiones del país refuerzan medidas preventivas y vigilancia por súper gripe A H3N2: "Les pedimos vacunarse"

Regiones del país refuerzan medidas preventivas y vigilancia por súper gripe A H3N2: "Les pedimos vacunarse"

LEER MÁS
Tacna: anciana fallece tras incendio que consumió su vivienda

Tacna: anciana fallece tras incendio que consumió su vivienda

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Sociedad

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025