Policía desaloja a extranjeros de campamento en Tacna: uno de ellos abuso de una menor de 6 años

Hay 200 ciudadanos venezolanos que viven en Morro Sama de manera ilegal, según los vecinos. Foto: Cortesía

La población de Puerto Artesanal Morro Sama, en Tacna, junto a la Policía, desalojó a un grupo de extranjeros que habían acampado en un área libre del puerto. Ello ocurrió tras la detención de un ciudadano venezolano acusado de abusar de una niña de seis años, de la misma nacionalidad.

El coronel de la Policía Nacional, Enrique Huasasquiche, jefe del Departamento de Investigación Criminal, confirmó que el examen médico de la menor confirmó el abuso. El imputado, identificado como Darwin Javier Lara García (24), permanecía detenido en el puesto policial Mariano Santos Mateo.

Tras la denuncia y detención, el miércoles la población de Morro Sama exigió el retiro de covachas y carpas de ciudadanos venezolanos. La Policía realizó un operativo de control de identidad, pero la mayoría de los migrantes huyó dejando en abandono sus carpas.

Huasasquiche también comentó que el detenido tenía residencia regular en Perú por razones humanitarias, es decir ingresó al país bajo un permiso para proteger su vida por alguna amenaza o riesgo en su país.

Mario Reinoso, presidente de la junta vecinal Morro Sama y presidente de la asociación de pescadores artesanales de boliches, contó que desde hace dos años su jurisdicción tiene cerca de 200 ciudadanos venezolanos residentes, quienes viven en chozas o carpas.

Algunos de los migrantes se dedican a la pesca o tareas ocasionales. Reinoso advirtió que desde la llegada de esta población la inseguridad en el puerto se ha incrementado. Aunque reconoció que esos campamentos también viven niños y adolescentes.