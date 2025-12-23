Operativo entre Perú y Brasil decomisa más de 9 toneladas de droga: cuatro personas fueron detenidas

El operativo binacional denominado “Amazonía 2025” entre Perú y Brasil, en la frontera de Loreto permitió decomisar más de 9 toneladas de droga. La intervención se desarrolló en las fechas 10 y el 21 de diciembre.

Esta información fue confirmada este 22 de diciembre en la localidad de Caballococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde las autoridades dieron cuenta de los resultados obtenidos en este megaoperativo. Se conoció que las diligencias se concentraron en rutas fluviales y zonas de difícil acceso, identificadas como puntos clave para el acopio y traslado de droga en esta zona fronteriza.

Se incautaron, destruyeron e incineraron 9,198 kilogramos de pasta básica de cocaína, sulfato de cocaína y PBC líquida, así como más de 41 toneladas de insumos químicos utilizados para su procesamiento. Además, cuatro personas fueron detenidas, quienes estarían presuntamente vinculadas a organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, se desmantelaron 11 laboratorios clandestinos, 10 campamentos ilegales y cuatro pistas de aterrizaje no autorizadas. También se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y una embarcación fluvial, por lo que se procedió a destruir otras embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas en ríos de la zona fronteriza.

Finalmente, las autoridades informaron que la pérdida económica para estas organizaciones criminales es de aproximadamente 1 millón 473 mil dólares.