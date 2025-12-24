HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Sociedad

La Libertad: joven trabajadora sufre quemaduras graves tras ataque a inmobiliaria con bomba molotov

Policía Nacional presume que el ataque estaría relacionado a disputas por terrenos y extorsión en la zona.

Joven se encuentra en estado crítico tras atentado en La Libertad.
Joven se encuentra en estado crítico tras atentado en La Libertad. | Composición LR

Una joven trabajadora de una empresa inmobiliaria quedo en estado crítico luego de que un grupo de sujetos desconocidos atentaran con una bomba molotov su centro de trabajo. El ataque se ejecutó en cuestión de segundos y generó pánico en los transeúntes en el distrito de Chicama, en La Libertad.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento cuando cuatro individuos participaron del hecho. Las imágenes revelan que dos de ellos descendieron de vehículos motorizados, uno se dirigió al centro de operaciones de videovigilancia para frustrar el ataque y el otro lanzó el artefacto explosivo.

Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Joven trabajadora en estado crítico

A consecuencia del incendio, Melany Lino de 22 años, resultó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Tras el ataque, una compañera la trasladó al Hospital Regional de Trujillo donde fue atendida e internada por la gravedad de sus heridad.

Familiares de la víctima señalaron que el pronóstico de la colaboradora es reservado y que los médicos continúan trabajando en su tratamiento, ya que su estado de salud presenta complicaciones. La madre de la joven exige a las autoridades tomar acciones contra los criminales.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó que se encuentra trabajando en el caso y no descarta que el hecho esté relacionado con disputas por terrenos, una modalidad delictiva que viene afectado a diversas localidades del norte del país.

