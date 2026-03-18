Ciudadano sí increpó a congresista Arturo Alegría en Tarapoto, pero video no es actual: ocurrió en 2024

LO FALSO:

Arturo Alegría fue increpado por ciudadano en marzo de este año.

LO VERDADERO:

El hecho fue reportado en el medio independiente El Poder el 22 de junio de 2024.

El parlamentario visitó Tarapoto para participar de un evento organizado por la Cámara de Comercio.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Legislativo, a través de redes sociales se ha viralizado un video en el que un dirigente social critica la presencia del congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, tras su visita a Tarapoto. Sin embargo, el equipo de Verificador corroboró que el clip data de hace casi dos años, al interior y exterior de la sede de la Cámara de Comercio, lugar al cual llegó el parlamentario para participar en un evento.

Ciudadano usó un megafono para lanzar duras críticas contra Alegría. Foto: Facebook.

Legislador es reprendido por un hombre

A través de una búsqueda inversa de la imagen se identificó que el medio independiente El Poder, en su cuenta de Facebook, publicó un video del mismo evento el 22 de junio de 2024. Al comparar las imágenes, se observa que el parlamentario vestía una ropa similar: una camisa blanca manga larga, pantalón jean y las mismas zapatillas. También se aprecian los mismos detalles cerca de él: un señor con mochila que acompaña al fujimorista, varias motocicletas alrededor de él y un señor polo azul y pantalón negro que a través de megáfono y de forma eufórica le lanza frases como "has vendido la Amazonía", "has venido a burlarte a la región San Martín” o "nos has faltado el respeto".

Asimismo, El Poder informó que Arturo Alegría había llegado a la Cámara de Comercio de Tarapoto para participar en un conversatorio sobre la ley “ambiente sano por impuestos”, que impulsa la inversión privada en la conservación de áreas naturales protegidas (SINANPE y áreas complementarias).

En el clip también se observa que el dirigente social le recordó al parlamentario su denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso. Esta información es verdadera: ocurrió a inicios de noviembre del año 2022 y la razón es por haber favorecido a la trasnacional española Repsol al promover la devolución del informe final sobre el derrame de petróleo a la Comisión de Pueblos Andinos en el pleno del 15 de septiembre.

Una parte del clip demuestra que el hecho ocurrió al interior de la Cámara de Comercio gracias a las siglas de fondo (CCPTSM). Foto: Facebook.

Arturo Alegría actualmente se desempeña como congresista de la República por la región San Martín para el periodo 2021–2026, representando al partido Fuerza Popular. Sin embargo, en los comicios del 12 de abril de 2026, postulará a un nuevo escaño para la Cámara de Diputados con el número 1 del partido naranja, luego de que la reforma legislativa del año 2024 restableciera la bicameralidad del Parlamento peruano y permitió la reelección de legisladores.

Conclusión

El video viral que circula en redes sociales sobre un incidente del congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría no corresponde a un hecho reciente, sino a uno ocurrido en junio de 2024 en Tarapoto. En aquella vez, el parlamentario fue recriminado por parte de un ciudadano previo a un evento organizado por la Cámara de Comercio. La verificación mediante búsqueda inversa y revisión del medio independiente El Poder confirmó la fecha, el contexto y las circunstancias del suceso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.