Cusco: seis años después, el accidente del bus Palomino sigue sin juicio y deudos denuncian dilaciones

A seis años del fatal accidente protagonizado por un bus de la empresa Expreso Internacional Palomino, los familiares de las víctimas volvieron a alzar su voz frente al Palacio de Justicia del Cusco para denunciar que el proceso judicial continúa estancado y sin una fecha clara para el inicio del juicio oral.

El siniestro ocurrió el 1 de octubre de 2019 en la carretera Cusco–Madre de Dios y dejó un saldo de 23 fallecidos y más de 30 heridos. Desde entonces, los deudos aseguran haber enfrentado un largo camino marcado por postergaciones, recusaciones y reprogramaciones que, a su criterio, solo buscan dilatar el proceso.

Pedido de justicia

Almendra Pacheco, hija de una de las víctimas, afirmó que el caso lleva más de tres años en la etapa de control de acusación. “Estamos siendo víctimas de una dilación constante por parte de la defensa de los imputados. Hoy debía resolverse una recusación contra el juez, pero nuevamente la audiencia fue frustrada por la inasistencia de la defensa”, declaró durante el plantón.

La familiar precisó que la denuncia penal está dirigida contra los propietarios de la referida empresa, quienes afrontan cargos por homicidio simple, con un pedido fiscal de más de diez años de prisión.

“Está probado que los choferes fueran sometidos a una sobreexplotación laboral. Venían manejando más de siete días consecutivos, situación que ha sido acreditada por Sunafil e Indecopi”, sostuvo Pacheco.

Sancionados por Indecopi

Asimismo, recordó que Indecopi sancionó a la empresa con 450 UIT, cerca de tres millones de soles, por exponer de manera injustificada a los pasajeros. “Si dicen ser inocentes, ¿por qué no quieren llegar a juicio? Que se defiendan con pruebas. Nosotros solo pedimos justicia”, enfatizó.

Los familiares advirtieron que ahora son blanco de denuncias por parte de la defensa que los acusa de presunta difamación por pedir justicia. "Nos acusan que estamos manchando la imagen de la empresa, cuando lo que queremos es que se inicie el juicio", agregó la entrevistada.

Sin embargo, pese a lo que consideran un amedrentamiento, continuarán con sus protestas públicas mientras el proceso siga sin avanzar. “Cada audiencia suspendida vuelve a abrir heridas. No buscamos venganza, solo que se haga justicia por nuestros padres, hijos y hermanos que perdieron la vida en ese accidente”, manifestaron.