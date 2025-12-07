Un fuerte incendio se desató en un almacén de Platanal, Puente Piedra, a las 11:00 a.m., con un presunto fallo eléctrico como causa principal del siniestro. | La República | Melissa Landa

El siniestro de código 3 se inició alrededor de las 11:00 a.m. en la asociación Platanal, del distrito de Puente Piedra. Frente al hecho, el encargado del establecimiento realizó de inmediato el llamado a los bomberos.

Las 15 unidades llegaron cerca de media hora después, según testigos. “Él me comentó que estaba trabajando y de pronto se prendió el tablero”, relató uno de los colaboradores que presenció el inicio del incendio. Además, el can que cuidaba el establecimiento no pudo ser rescatado y falleció.

Fuego se expandió porque era un almacén de plásticos

De acuerdo con los trabajadores, al momento del incidente dos personas se encontraban laborando dentro del almacén. Todo ocurrió de forma repentina, cuando un presunto fallo eléctrico habría generado las primeras llamas en el tablero general.

El material almacenado, principalmente plástico, aceleró la propagación del incendio. “El material que había aquí era plástico”, afirmó el joven, quien también lamentó que, aunque uno de sus compañeros logró escapar, el perro que cuidaba la fábrica murió atrapado entre las llamas.

El dueño del local, según informaron, se encuentra en Piura. “El encargado llamó a los bomberos para que apaguen el fuego”, señaló el trabajador.

El incendio de código 3 fue contenido por los bomberos hacia horas de la tarde. Foto: Melissa Landa / La República.

Perdió todas sus pertenencias tras incendio en Puente Piedra

Una de las situaciones más críticas es la de un trabajador que vivía en el segundo piso del almacén, donde guardaba todas sus pertenencias personales. “En el segundo piso tenía sus cosas, cama, cocina, televisor, incluso plata y todo se ha quemado, hasta su moto lineal”, contó su compañero.

En la fábrica también se conservaban máquinas y equipos de valor, que quedaron completamente destruidos. El local, construido en su mayoría con material vulnerable al fuego, terminó afectado en casi toda su estructura.

Para los trabajadores, el siniestro no solo deja cuantiosas pérdidas, sino también la preocupación por la vulnerabilidad de los almacenes de la zona, donde los materiales inflamables se manejan sin medidas suficientes de protección. El propietario del establecimiento arribará en las próximas horas para verificar los daños y coordinar acciones posteriores.

