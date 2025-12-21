Arequipa: hallan restos humanos durante obras en zanjas en zona periférica

Un inquietante hallazgo ocurrió este domingo 21 de diciembre en la ciudad de Arequipa. Una persona que realizaba la limpieza de cunetas en la asociación Los Girasoles, distrito de Miraflores, encontró restos humanos. El hecho se produjo a tempranas horas y se dio aviso a la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y solo habría el cráneo, un fémur y otros huesos menores. En el lugar también se divisaron unas zapatillas que, al parecer, pertenecerían a una mujer.

Efectivos de la PNP acordonaron la zona. Según indicaron las autoridades, la identificación de la persona podría tardar aproximadamente seis meses, ya que los estudios forenses se realizarán en la ciudad de Lima.

El hallazgo se produjo en una zona periférica del distrito de Miraflores, cerca de la asociación La Galaxia, en una excavación ubicada al costado de una lomada, a pocos metros del cementerio municipal de Miraflores.

Vecinos sorprendidos por hallazgo

“Esto nunca había pasado aquí, en la asociación. Por esta parte no solemos transitar. Parece que el cuerpo fue traído desde otro lugar y abandonado, o quizá los perros lo movieron. Vamos a organizarnos como asociación para instalar cámaras y mejorar la iluminación, porque la zona se está volviendo insegura”, señaló uno de los vecinos de Los Girasoles.

¿Cuánto tiempo tendrían los restos?

De manera preliminar, la Policía informó que los restos corresponderían a una persona fallecida hace dos o tres años. Una familia llegó hasta el lugar al creer que podría tratarse de un pariente desaparecido. Sin embargo, tras una primera evaluación, se descartó esa posibilidad, al no coincidir las características.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar el caso solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

