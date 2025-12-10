Tacna: anciana fallece tras incendio que consumió su vivienda

El personal del Servicio Móvil de Atención de Urgencias intentó reanimar a la mujer. Créditos: Liz Ferrer / La República.

El personal del Servicio Móvil de Atención de Urgencias intentó reanimar a la mujer. Créditos: Liz Ferrer / La República.

La madrugada del miércoles 10 de diciembre una mujer de más de 60 años murió en su vivienda a causa de un incendio. Ocurrió en la calle Sinchi Roca de la Junta Vecinal Miguel Grau, en Tacna, minutos antes de las 5 de la mañana.

Los vecinos narraron que la mujer logró salir sin quemaduras de la vivienda; sin embargo, se desvaneció a los pocos metros. Ellos presumen que habría colapsado a causa de asfixia. Por el momento, aún se desconocen las causas que originaron el fuego.

Hasta el lugar llegó personal del Servicio Móvil de Atención de Urgencias, quienes trataron de reanimar a la mujer pero fue en vano, solo pudieron confirmar el deceso.

La familia de la adulto mayor expresó su malestar debido a que debieron esperar dos horas y media para que la Fiscalía ordene el levantamiento del cuerpo hacia la morgue de la ciudad.

Cabe mencionar que, la semana pasada otro adulto mayor murió a causa de un incendio en su vivienda, en el centro poblado de Leguía. Él vivía solo y habría dejado la cocina encendida.