HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones y continúa persecución parlamentaria | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Jueza de Cajamarca dicta 9 meses de prisión preventiva contra policías acusados de pedir coima para liberar a requisitoriado

La jueza Sandra Sosa Alarcón dictó nueve meses de prisión preventiva para dos policías y un civil acusados de corrupción en Cajamarca, relacionados con delitos contra la administración pública.

La magistrada considera que el plazo de nueve meses es adecuado para que el Ministerio Público realice las investigaciones. Fuente: Difusión.
La magistrada considera que el plazo de nueve meses es adecuado para que el Ministerio Público realice las investigaciones. Fuente: Difusión.

En una firme decisión contra la corrupción, la jueza Sandra Sosa Alarcón, a cargo del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos efectivos policiales y un civil implicados en graves delitos contra la administración pública.

Los hechos

La medida recae sobre los efectivos policiales Yeyson Estalith Fustamante Tapia y John Guillermo Salazar Santos, así como el estudiante universitario Cristhoper Percy Montoya Valdez. Según la investigación fiscal, se les atribuye haber solicitado la suma de S/ 5,000.00 a los familiares de un ciudadano que se encontraba detenido por tener una requisitoria vigente.

De acuerdo con el requerimiento fiscal detallado en la resolución, el procesado Fustamante Tapia habría realizado llamadas telefónicas para exigir el dinero a cambio de omitir sus funciones policiales y no poner al detenido a disposición de las autoridades correspondientes. Los imputados habrían mantenido a la persona retenida en un vehículo particular hasta que se concretó la entrega del dinero por parte de sus familiares.

Decisión judicial

La magistrada Sandra Sosa Alarcón determinó que el plazo de nueve meses de prisión preventiva es razonable para que el Ministerio Público despliegue las investigaciones necesarias, asegurando que el proceso avance con celeridad hacia la etapa intermedia y el eventual juicio oral.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de:

  • Cohecho pasivo propio en la función policial (solicitar dinero en el ejercicio de sus funciones).
  • Tenencia ilegal de armas, agravando la situación legal de los implicados.
Notas relacionadas
Pedro Castillo denuncia ataque a su familia en Cajamarca: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia en Cajamarca: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto

LEER MÁS
Cajamarca crece 5,8% por minería, pero arrastra severas brechas educativas que frenan su desarrollo

Cajamarca crece 5,8% por minería, pero arrastra severas brechas educativas que frenan su desarrollo

LEER MÁS
Derrumbe en mina de carbón en Cajamarca deja dos mineros muertos y uno es rescatado tras más de 17 horas de búsqueda

Derrumbe en mina de carbón en Cajamarca deja dos mineros muertos y uno es rescatado tras más de 17 horas de búsqueda

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Virú ya cuenta con una Unidad de Flagrancia piloto para la lucha frontal contra la criminalidad

Virú ya cuenta con una Unidad de Flagrancia piloto para la lucha frontal contra la criminalidad

LEER MÁS
Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

LEER MÁS
X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impone 15 años de cárcel por tenencia ilegal de material explosivo

Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impone 15 años de cárcel por tenencia ilegal de material explosivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Judicialidad

Virú ya cuenta con una Unidad de Flagrancia piloto para la lucha frontal contra la criminalidad

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025