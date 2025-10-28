Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

UCV es la única universidad en Latinomérica que mantiene un convenio con la Fundación Real Madrid. Fuente: Difusión.

UCV es la única universidad en Latinomérica que mantiene un convenio con la Fundación Real Madrid. Fuente: Difusión.

La emoción y el orgullo se hicieron sentir en la comunidad vallejiana tras recibir un saludo muy especial desde Europa. Dos grandes figuras del deporte mundial, Roberto Carlos, Iker Casillas y Felipe Reyes, enviaron sus felicitaciones a la Universidad César Vallejo (UCV) por su 34 aniversario, resaltando su contribución a la formación profesional, la inclusión y los valores que promueve en el país.

Roberto Carlos, leyenda del fútbol mundial, ídolo del Real Madrid, exseleccionado brasileño y actual embajador de la Fundación Real Madrid (FRM), expresó su reconocimiento a toda la comunidad vallejiana con un mensaje cargado de aprecio y admiración.

“Feliz 34 aniversario, Universidad César Vallejo (UCV)”, dijo el campeón del mundo. “Gracias a toda la comunidad por construir juntos un futuro de conocimiento, inclusión y transformación”, añadió el histórico lateral izquierdo, símbolo de entrega y excelencia dentro y fuera de las canchas.

En tanto, Iker Casillas, exarquero del Real Madrid y la Selección Española, también se sumó a los saludos por nuestros 34 años. “Les doy la enhorabuena por su aniversario y recuerden que, como en el fútbol, el esfuerzo y la dedicación siempre dan resultados. Conquisten sus nuevos retos liderando el cambio”.

Trabajo educativo y social de la UCV

Por su parte, Felipe Reyes, leyenda del baloncesto español y también embajador de la Fundación Real Madrid, se sumó al saludo por el aniversario institucional, subrayando el impacto positivo de la UCV en la sociedad peruana.

“En nombre de los embajadores de la FRM y del equipo, queremos enviar un saludo lleno de orgullo, gratitud y esperanza a todos los estudiantes, docentes, colaboradores y familias que forman parte de esta gran comunidad”, manifestó el exjugador del Real Madrid.

Reyes destacó que la universidad ha consolidado un legado que trasciende las aulas. “Durante estos 34 años, la universidad ha sido un faro de conocimiento, inclusión y transformación. Cada paso que damos juntos en las aulas, en el campo, en los proyectos sociales y a través de la plataforma Sport Values Academy, es testimonio de una historia construida con esfuerzo, pasión y compromiso”, enfatizó.

Un mensaje inspirador para los estudiantes vallejianos

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, Felipe Reyes motivó a continuar con determinación su formación profesional. “A nuestros estudiantes, ustedes son el motor de este sueño; sigan creyendo en su talento, sus valores y en el poder de la educación para cambiar el mundo. Cada desafío es una oportunidad para crecer y cada logro una razón para celebrar”, expresó.

El embajador también hizo un llamado a mantener la unión y el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad universitaria. “A toda la comunidad vallejiana, gracias por ser parte de esta familia. Sigamos construyendo juntos un futuro lleno de oportunidades, justicia y solidaridad”, concluyó.

Una alianza que transforma vidas

Gracias al convenio entre la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid, los estudiantes pueden acceder a programas exclusivos como Sport Values Academy, iniciativa que promueve el liderazgo, el trabajo en equipo y la formación integral a través del deporte.

Inspirados por los valores del deporte y la educación, miles de jóvenes en todo el Perú eligen la UCV para transformar su futuro. Si tú también quieres potenciar tu talento y formarte en una institución que promueve el conocimiento, la inclusión y la innovación, inscríbete hoy en la Universidad César Vallejo: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado