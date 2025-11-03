HOYSuscripcion LR Focus

Educación

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

UCV y Google lanzan la segunda edición del curso gratuito Google Cloud Digital Leader para formar líderes en IA, nube y transformación digital.

La iniciativa registró más de 5 mil jóvenes interesados en aprender sobre nube, datos e Inteligencia Artificial. Fuente: Difusión.
La iniciativa registró más de 5 mil jóvenes interesados en aprender sobre nube, datos e Inteligencia Artificial. Fuente: Difusión.

Hoy por hoy, la tecnología es parte del día a día; desde cómo se trabaja y se aprende, hasta cómo nos comunicamos o tomamos decisiones. Herramientas como la nube, la Inteligencia Artificial (IA) o el análisis de datos están cambiando la manera en que funcionan las empresas y también lo que se espera de los profesionales.

Aprender de estos temas es una necesidad para enfrentar los retos del mundo digital. Con ese objetivo en mente, la Universidad César Vallejo (UCV) junto a Google, desarrollaron el primer curso gratuito Google Cloud Digital Leader.

Más de 5 mil estudiantes participaron en la primera edición

El curso, desarrollado por Google Cloud el pasado 6 de octubre, alcanzó la inscripción de más de 5 900 estudiantes de la UCV. La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer conocimientos en tecnologías como la nube, los datos, la IA y el Aprendizaje Automático (AA).

Ante la demanda de habilidades digitales, UCV anuncia una segunda edición del curso para el 17 de noviembre. Fuente: Difusión.

Ante la demanda de habilidades digitales, UCV anuncia una segunda edición del curso para el 17 de noviembre. Fuente: Difusión.

Asimismo, brindó una ruta de aprendizaje completa que permitió entender cómo la tecnología impulsa la transformación digital en distintos sectores. Lo mejor es que, al terminar el curso, se obtendrá una certificación de Google Cloud valorada por las empresas.

Interés por las herramientas digitales

De acuerdo con estudios realizados, más del 80% de las empresas considera que sus equipos necesitan fortalecer sus habilidades digitales. Por ello, programas como este son necesarios para ayudar a futuros profesionales a afrontar mejor el futuro.

Consciente del creciente interés, la Universidad César Vallejo se prepara para la segunda edición del curso Google Cloud Digital Leader este 17 de noviembre. Programas como este son esenciales para reducir la brecha digital y seguir mejorando el perfil profesional de miles de estudiantes.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

Excelencia organizacional: institución obtiene el sello Great Place to Work

Excelencia organizacional: institución obtiene el sello Great Place to Work

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

