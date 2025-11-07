HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Dr. César Acuña inaugura laboratorio de neurodidáctica y anuncia nuevo edificio para Chimbote

Con visión de futuro, el fundador de la UCV impulsa la ciencia y la innovación educativa en beneficio de los jóvenes vallejianos.

Estudiantes recibieron con entusiasmo los anuncios, destacando la importancia del nuevo laboratorio. Fuente: Difusión.
Continuando su recorrido por las distintas sedes de la Universidad César Vallejo (UCV), el fundador César Acuña Peralta visitó el campus Chimbote, donde fue recibido con entusiasmo por cientos de estudiantes que celebraron dos grandes anuncios: la inauguración del moderno laboratorio de neurolingüística y la construcción de un nuevo edificio, cuya edificación iniciará en diciembre.

“Este edificio tiene que ser el mejor de Chimbote. Estoy emocionado de estar rodeado de jóvenes que vienen de familias emprendedoras como la mía. Recuerden siempre que Dios los llevará de la mano al lugar que les corresponde”, expresó el fundador de la UCV.

Durante la ceremonia, Aylin Obeso, representante de la carrera de Derecho, destacó la visión del líder vallejiano: “Agradecemos su decisión de crear esta universidad en Chimbote, abierta, inclusiva y humana, que permite a miles de jóvenes de zonas alejadas estudiar y cumplir sus sueños”.

Esto permitirá a los jóvenes de diversas zonas acceder a la educación y cumplir sus sueños. Fuente: Difusión.

El laboratorio de neurolingüística será un espacio clave para fortalecer la formación docente, la investigación educativa y la innovación pedagógica, aplicando los avances de la neurociencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La herencia que deja César Acuña se refleja cada campus de la Universidad César Vallejo es una obra que trasciende generaciones y sigue formando profesionales con valores, compromiso social y amor por el Perú. Con cada nueva infraestructura y con cada joven que alcanza sus metas, se reafirma su legado: hacer de la educación la mejor herramienta para transformar la sociedad.

Si buscas ser parte de una universidad que brinda la mejor infraestructura para tu formación profesional, no esperes más e inscríbete en la Universidad César Vallejo. Solicita mayor información, ingresando al siguiente enlace: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado

