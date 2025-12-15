HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

La chocolatada navideña reunió a hijos e hijas de servidores judiciales de Sullana, Talara y Ayabaca, organizando un espacio de alegría y diversión en familia.

Durante el evento, se entregaron regalos y golosinas, y se realizó un sorteo de bicicletas.
Durante el evento, se entregaron regalos y golosinas, y se realizó un sorteo de bicicletas. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de compartir un momento de alegría y diversión, los hijos e hijas de los servidores judiciales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca, participaron de la chocolatada navideña, organizada por la Presidencia, Sub CAFAE y el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en la que se hizo entrega de regalos, golosinas, además del sorteo de bicicletas y el show infantil.

Durante su intervención el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se mostró complacido con la presencia de los niños y niñas y les dijo que estas fiestas navideñas, sean de unión y compartir en familia. Al evento también asistieron el presidente del Sub CAFAE, Reinaldo Elías Silva y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores, Maenn Vera Curay.

Presidente de la Corte de Sullana recibe reconocimiento por Buena Práctica en Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Presidente de la Corte de Sullana recibe reconocimiento por Buena Práctica en Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Ceremonia de despedida y cese por límite de edad del trabajador Roberto Bonilla

Ceremonia de despedida y cese por límite de edad del trabajador Roberto Bonilla

Se implementó oficialmente el Expediente Judicial Electrónico para la subespecialidad comercial en Piura

Se implementó oficialmente el Expediente Judicial Electrónico para la subespecialidad comercial en Piura

