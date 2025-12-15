Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

Con la finalidad de compartir un momento de alegría y diversión, los hijos e hijas de los servidores judiciales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca, participaron de la chocolatada navideña, organizada por la Presidencia, Sub CAFAE y el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en la que se hizo entrega de regalos, golosinas, además del sorteo de bicicletas y el show infantil.

Durante su intervención el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se mostró complacido con la presencia de los niños y niñas y les dijo que estas fiestas navideñas, sean de unión y compartir en familia. Al evento también asistieron el presidente del Sub CAFAE, Reinaldo Elías Silva y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores, Maenn Vera Curay.